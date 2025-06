Vybere si z naší nabídky akcí?

Divadelní dílna

Jedna z nejdéle pořádaných kulturních akcí v Novém Jičíně – Divadelní dílna – dnes a zítra opět oživí jedinečné přírodní Kamenné divadlo. Malebný lesopark se promění v místo plné příběhů, smíchu a fantazie. V pátek 13. června v 19.00 otevře Divadelní dílnu nová autorská inscenace Ptáci, následovaná kriminální groteskou Nevěrníci studentského souboru Tamburína při Gymnáziu Nový Jičín. Program zakončí poeticko-filozofická performance Holmenkollen. Sobotní odpoledne patří dětem. Od 15 hodin se rozběhne bohatý program plný loutkových i hraných pohádek, tvořivých a pohybových dílen, stezky za dobrodružstvím a večerní fireshow. Mezi hlavní taháky patří loutková detektivka Detektiv Lupa a Tajemná věž a inscenace Medvědí princ, obě v podání souboru Damúza. Ale také pohádka o tom jak to bylo s vlkem dál v podání Studia G. Na děti čeká také interaktivní kreslící show Adolfa Dudka, divadelní stezka či tři loutkové pohádky. (ova)

MichalFest

Multižánrový festival MichalFest můžete navštívit v sobotu 14. června v industriálním areálu Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích. Mezi účinkujícími je rumunská zpěvačka Minelli, ostravská Mikaela či zpěvák a textař Xindl X, z kapel pak například Argema, Poetika, No Name, Poletíme?, Epydemye či Maduar.

Osoblažská úzkokolejka

Na Osoblažské úzkokolejce se můžete v sobotu 14. června vydat parním vlakem z Třemešné do Osoblahy a zpět. Vlak vyjíždí v 10.45, nazpátek z Osoblahy pak v 15.10. „K odjezdu vlaku se dostavte s předstihem. Na nádraží v Třemešné si můžete .prohlédnout naši techniku, či zakoupit propagační předměty. Ve vlaku jsou řazeny místenkové i volně přístupné vozy. Dále je v soupravě řazen vůz pro přepravu kol a kočárků a vůz pro přepravu imobilních cestujících,“ zvou pořadatelé.

Den větru

Vydejte se v sobotu 14. června na Den otevřených dveří větrných elektráren a mlýnů po celé České republice! Nahlédnete do zákulisí výroby čisté energie, budete mít možnost setkat se s odborníky na obnovitelné zdroje a objevíte, jak fungují moderní větrné turbíny. V sobotu se totiž po celé republice otevřou veřejnosti vybrané větrné elektrárny a historické mlýny u příležitosti mezinárodního Dne větru – v kraji například větrná elektrárna v Dívčím Hradě na Bruntálsku či větrný mlýn ve Spálově na Novojičínsku. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi i veřejnost, vstup je zdarma.

Kontakt Fest

V přírodním prostředí unikátního lesoparku Horečky na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic se v sobotu 14. června uskuteční výjimečná kulturní a společenská událost – lifestylový festival Kontakt Fest. O hudební program na dvou scénách se od 15.00 postarají MIG 21, Pam Rabbit, Pokáč, Jelen, DJ Forest, All Brass band, Kaczi, Lovesong Orchestra či Vasilův Rubáš. Na Talk Stage si návštěvníci budou moci vyslechnout přednášky či debaty s horolezkyní Dinou Štěrbovou a mořeplavcem Richardem Konkolskim na téma, co je nejkrásnější, s operními pěvci Dagmar Peckovou a Tadeášem Hozou o tom, zda je opera nuda, nebo s fotoreportérkou Jarmilou Štukovou a mikrochirurgem a plastickým chirurgem Tomášem Kempným, kteří budou mluvit o tom, kde bydlí naděje. Součástí programu je i gastro show, kde své umění předvede čtveřice šéfkuchařů.

Swingová tančírna

Oslavit 80. výročí konce druhé světové války lze i stylově, a to v areálu zámku a letního kina v Bílovci. Zítra se tam od 16.00 koná Swingová tančírna aneb Moderovaný koncert k tanci i poslechu s největšími hity 30. let v podání dvacetičlenného Swingového orchestru Bedřicha Pukovce. Součástí budou i taneční swingové vystoupení s workshopem, historický fotokoutek s vysokým kolem a klobouky, dílnička pro nejmenší, outdoorová výstava, historická auta i stylový cyklobar Elegant s domácími buchtami, paštičkami a drinky. „Rukavičky, kloboučky, motýlky s sebou, dobové oblečení vítáno,“ zvou pořadatelé.

Dny Karviné

Tradiční Dny Karviné a Hornické slavnosti 2025 se v pátek 13. a v sobotu 14. června konají v karvinském parku Boženy Němcové, letním kině a na Masarykově náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na kapely Queenie, Mig 21, No Name, Traktor, Sima, Kapitán Demo, Alkehol, Wohnout, Janka Ledeckého, Tomáše Kluse a dalších. Dnešní program startuje v 16.30 a vyvrcholí po půlnoci, sobotní zábava začne ve 13.30. Po oba dny budou k dispozici prodejní stánky, pro děti nebude chybět zóna s kreativními a sportovními aktivitami či cirkusové šapitó s workshopy.

Kultura pod hvězdami

V malebném prostředí frýdeckého zámku se od pátku 13. června do neděle můžete těšit na představení, která se uskuteční v rámci projektu Kultura pod hvězdami. V pátek bude od 20.00 hodin k vidění muzikál Naruby, zítra ve stejný čas Troja a v neděli Dracula. Program doplní nedělní představení Bibibum (10.00) a Na poslední chvíli (15.30).

Beethovenův Hradec

Náročné violoncellové výkony, mezinárodní rozměr a výjimečný hudební zážitek pro veřejnost nabízí jubilejní 60. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec, který v pátek 13. a v sobotu 14. června vrcholí v Minoritském klášteře v Opavě. Do soutěže, která je určena mladým interpretům do 30 let, se letos přihlásilo 36 violoncellistů z Evropy a Asie, například z Česka, Slovenska, Německa, Finska, Gruzie, Číny, Japonska a Jižní Koreje. Diváci se mohou těšit na široké spektrum skladeb pro violoncello od baroka po 20. století, včetně velkolepého finále s Janáčkovou filharmonií Ostrava. V porotě zasednou renomovaní sólisté a pedagogové z Česka, Slovenska, Rakouska, Německa a Izraele. Předsedou poroty je český violoncellista Jiří Hanousek (na snímku), jehož doplní Ramón Jaffé, Eugen Prochác, Georg Baich a Michaela Fukačová.