Magyarova výhra může zlepšit vztahy V4 a zmírnit postoj k Ukrajině, míní geograf

Vítězství současné opoziční strany Tizsa v čele s Péterem Magyarem v maďarských parlamentních volbách by mohlo zlepšit vztahy visegrádské čtyřky (V4), kam se kromě Maďarska řadí také Slovensko, Polsko a Česko. Zároveň by změna maďarského premiéra, kterým je posledních 16 let Viktor Orbán, mohla znamenat zmírnění rétoriky vůči Ukrajině. ČTK to dnes řekl český odborník na kulturní a politickou geografii Vladimír Baar z Ostravské univerzity. Volby v Maďarsku se uskuteční 12. dubna.
"Z dosavadní rétoriky to vypadá, že si Magyar uvědomuje, že zatažení Maďarska do spojenectví s Moskvou je v podstatě špatná cesta. Dá se očekávat, že v mezinárodní politice nastane docela výrazný zlom. Magyar si uvědomuje, že ponechat Ukrajinu napospas Rusku je špatné. I v postoji k Bruselu by se hodně změnilo, protože víme dobře, že Maďarsko je v podstatě jediný velmi tvrdý oponent vůči všemu, co se proti Rusku přijímá. Slovensko se o to pokouší, ale je to vždycky jen takový slabý odvar orbánovského postoje," uvedl Baar.
Domnívá se, že Orbán zklamal značné množství konzervativně naladěných voličů, když maďarskou politiku obrátil k Rusku. "Je to taková moje hypotéza. Myslím si, že (Orbán) vsadil na to, že Rusko vyhraje, že Západ je natolik slabý, že nic neudělá. Myslel si, že z toho samozřejmě bude mít prospěch, a to nejen surovinový, ale třeba i územní. Pohlcení celé Ukrajiny Ruskem by skýtalo třeba možnost návratu Podkarpatské Rusi Maďarsku," řekl Baar.
Podle něj by změna maďarského premiéra mohla mít dopad i na postoje dalších zemí. Dodal, že vítězství Magyara by mělo výrazný dopad i na zlepšení vztahů zemí V4. "Všechno by se to mohlo obrátit k tomu, že naše zájmy by se více sladily. Vždyť máme spoustu podobných zájmů i spoustu toho, co bychom chtěli změnit na Evropské unii," míní politický geograf.
Připomněl, že kvůli nastavení volebního systému v Maďarsku potřebuje Magyar vyhrát s výrazným rozdílem. "Volební systém je mazaně uzpůsobený, i propadlé hlasy, které nezíská kandidát nebo strana, se přepočítávají a tam to může sehrát tu roli, že například i po porážce, která by byla třeba sedm či osm procent, by Orbán mohl volby vyhrát," podotkl Baar.