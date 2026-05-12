Unikátní projekt si klade za cíl přiblížit se co nejvíce slavné mnichovské premiéře z roku 1910, kdy bylo účinkujících více než tisíc. Proto se této Mahlerově skladbě říká Symfonie tisíců. I pódium pro šest set interpretů má být podle organizátorů největší, jaké se pro vážnou hudbu v Ostravě kdy stavělo.
Zkoušet se začalo minulý pátek. „Vidím to už jako Mission Possible,“ prohlásil po první společné zkoušce stovek účinkujících dirigent Christian Arming.
Organizátoři projektu Mahler 8 si ho vybrali mimo jiné proto, že v minulosti působil jako šéfdirigent Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Sladit téměř šest set muzikantů, sborových zpěváků a sólistů na pódiu, které má více než šest set metrů čtverečních, není podle Arminga jednoduché.
„Připadám si jako policajt, který řídí velmi rušnou křižovatku,“ přiblížil dirigent.
Navíc akustika v Trojhalí je jiná než v klasickém koncertní sále. „Účinkující se ne vždy dobře slyší, takže se musí plně soustředit na má gesta,“ doplnil Arming.
Podle fagotisty a zakladatele orchestru Moravskoslezská Sinfonietta Jana Soukupa, který přišel s nápadem monumentálního provedení Mahlerovy symfonie v Trojhalí, patří specifická akustika k věci.
„Mahler prohlásil, že jeho symfonie se nehodí do klasických koncertních sálů, protože potřebuje dozvuk,“ zdůraznil Soukup, který je uměleckým šéfem projektu Mahler 8.
Pomoc ze zahraničí
Mnichovská hala Neue Musik-Festhalle, kde padesátiletý skladatel symfonii dirigoval, se podobá Trojhalí nejen architekturou. Velký orchestr vytvořený pro ostravské koncerty tvoří Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravskoslezská Sinfonietta a Symfonický orchestr Májovák Karviná.
Pěvecké sbory z Ostravy a okolí, Brna i Polska včetně dětských, jako je třeba novojičínský Ondrášek, měly nejprve společnou sborovou zkoušku pod vedením sbormistra opery Národního divadla moravskoslezského Jurije Galatenka. Poté se připojily k orchestru.
„Účinkují také členové Ostravské bandy. Její septet žesťových nástrojů umocní slavnostní fanfáry, které zazní v první a druhé části díla,“ doplnil Jan Soukup.
Kavárna a kubismus
Projekt podpořil kraj i město Ostrava. Podle náměstkyně primátora Lucie Baránkové Vilamové jde o nádherný počin. „Navíc to rezonuje s naším záměrem stát se součástí sítě kreativních měst UNESCO. Příští rok se budeme ucházet o titul Město hudby,“ prozradila náměstkyně.
Sobotní koncert je vyprodaný. „Na pondělí máme ještě asi sto padesát volných míst,“ uvedl včera ředitel Trojhalí Petr Šnejdar. Kapacita hlediště je téměř 1 200 diváků.
Atmosféru doby před více než sto lety navodí kavárna ve vídeňském stylu a výtvarné práce studentů Fakulty umění Ostravské univerzity inspirované kubismem.