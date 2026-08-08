Malá Morávka bude hostit borůvkové hody, připraveno bude několik tisíc knedlíků

Borůvky v jakékoliv podobě budou dominovat příští víkend jídelníčkům restaurací v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem na Bruntálsku. Turistická oblast v Jeseníkách bude hostit tradiční borůvkové hody. Pro návštěvníky bude připraveno několik tisíc borůvkových knedlíků ale i řada dalších borůvkových specialit. Do hodů se letos zapojí 16 místních restaurací a gastro zařízení. Zásob mají letos dost, borůvkám počasí přálo, řekl dnes ČTK koordinátor akce Boris Keka ze Spolku Veselé borůvky.
Jídla budou připravovat restaurace z domácích jesenických plodin, které jim dodávají místní sběrači. "Borůvky letos rostou dobře, protože v zimě byla nějaká sněhová pokrývka, která borůvčí ochránila, a tak není potřeba se obávat, že by borůvky nebyly," uvedl Keka. Svědčí o tom i to, že v Malé Morávce sběrači borůvky prodávají již zhruba dva až tři týdny, cena se aktuálně pohybuje kolem 170 korun za litr.
Místní restaurace využívají většinou čerstvé plodiny, zásoby si však vytvářejí na celý rok. Důvodem jsou hlavně borůvkové knedlíky, které jsou regionální specialitou a ovládnou i letošní hody. "Samozřejmě každá restaurace má svůj vlastní recept. Někdo dává jeden obrovský knedlík pařený, někdo dává vícero menších knedlíků například s tvarohem a s různými polevami," doplnil Keka.
Borůvky se však ocitnou také na palačinkách, lívancích, ve zmrzlinách ale i v omáčkách k masu nebo jako čatní v hamburgeru. "Ta fantazie jednotlivých restauratérů a kuchařů je poměrně veliká," podotkl koordinátor akce tím, že modrá barva těchto plodin se promítne i do nápojů. Nabízet se bude borůvkové pivo, borůvkové víno i likér.
Do akce se zapojí 16 partnerských gastrozařízení, patří mezi ně restaurace hotelů, chat, ale i obecní hospoda či pizzerie. Jejich polohu i speciální víkendový borůvkový jídelníček najdou zájemci na stránkách akce.Po několika letech se borůvkové hody vrací na Praděd na Chatu Sabinku i do Karlovy Studánky do restaurace Letní lázně.
Návštěvníky bude po obci v pravidelných intervalech rozvážet bezplatný autobusový spoj a Slezský železniční spolek vypraví z Ostravy letos také speciální borůvkový expres. V plánu je také v obecním parku v Malé Morávce borůvkový jarmark s hudebním i tanečním programem, dopřát si zde mohou lidé i masáž rukou.
Borůvkové hody jsou svým rozsahem největší akcí, která se v Malé Morávce a v Karlově každý rok koná, každoročně na ni přijíždí kolem 20.000 návštěvníků. Po borůvkovém maratonu čeká návštěvníky obce změna jídelníčku. O víkendu 19. a 20. září se zde koná Festival řízků.