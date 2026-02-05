Jde o součást evropského Akčního dne iniciovaného evropskou odborovou centrálou IndustriAll Europe. Na místě je mnoho odborářů z Polska, české kolegy přijeli podpořit také odboráři ze Slovenska a Maďarska.
Po zahájení akce k přítomným promluvil premiér Andrej Babiš.
„Je to cesta do pekla. My to nedovolíme. Já vám tady slibuji, že budu dělat maximum pro to, abychom zachránili český a evropský průmysl. Děkuje, že jste s námi. Děkujeme za podporu,“ řekl mimo jiné premiér přítomným odborářům, kteří na jeho slova reagovali nadšeně a bouřlivě.
Někteří účastníci akce mají transparenty, kde je napsáno například „Evropa ano, diktát z Bruselu ne“, „Zabitím průmyslu klima nezachráníme“ nebo v polštině „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ či „Investice, to je budoucnost hutí“. Hodně lidí má houkačky, trubky a megafony.
„Chceme i národním vládám ukázat, že my v odborech se umíme spojit pro nějaký cíl. Pevně věřím, že to bude mít i dopad na jednotlivé vlády, tak aby požadavky, které nás trápí, co se týče průmyslu, přenesli potom na evropskou půdu,“ řekl ve čtvrtek předseda OS KOVO Roman Ďurčo.
Chceme odložit emisní povolenky ETS 2 a provést důkladnou revizi, řekl Babiš
Poukázal na emisní povolenky EU ETS1. „Ty ceny jsou obrovské, ve světě jsou opravdu ceny emisních povolenek úplně na jiné úrovni. Co se týče EU ETS2, co se týče cen energií, máme obavy, že můžeme přijít o podstatnou část zaměstnanců, pokud politika evropská bude nadále tak tvrdá,“ řekl Ďurčo.
Odboráři požadují revizi emisních limitů do roků 2040 a 2050. „Manažeři firem jasně deklarují, že buď v tom roce to zavřou, anebo prostě investice v řádech miliard korun investovat nebudou, což se výroba přenese někam jinam. A to si myslím, že to je potřeba zastavit,“ řekl Ďurčo.
Kromě Babiše avizovali vystoupení na akci také ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (oba ANO) nebo vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal FilipTurek (Motoristé). Kromě odborových předáků vystoupí také majitelé či zástupci společností, které evropská nařízení ohrožují.
Průmysl podle statistik posiluje
Data o tom, jak se loni dařilo českému průmyslu, zveřejní Český statistický úřad v pátek. Podle posledních dostupných dat k loňskému listopadu průmyslová výroba meziročně rostla o 5,7 procenta, což byl nejvýraznější růst za tři roky.
Přispěly k němu především automobilový a kovozpracující průmysl. Průmysl posiluje od září.
Podle ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka bylo listopadové oživení překvapivě silné. V prosinci očekává dílčí korekci, ale v meziročním vyjádření podle něj produkce zůstane solidně v kladných číslech.
Velký zelený ústup. EU zmírňuje zákaz prodeje aut se spalovacím motorem
„Domácí průmysl nadále čelí nejistotě plynoucí ze zahraniční poptávky, ale objevují se i první signály pozitivních strukturálních změn, například v podobě silné výkonnosti obranného průmyslu, jehož exporty rostly dvouciferným tempem. Průmysl by měl v letošním roce podpořit také pokles cen energií díky vládním opatřením a pozitivní fiskální impulsy doma i v zahraničí, které by mohly pomoci udržet produkci na růstové trajektorii,“ očekává Vejmělek.
Tahounem české ekonomiky zůstává automobilový průmysl. Sdružení automobilového průmyslu v lednu uvedlo, že výroba osobních aut v Česku loni klesla o půl procenta na 1 445 776 vozů. Byla druhá nejvyšší v historii. Produkce elektroaut se zvýšila o 89 procent na 285 176 vozidel.
Výroba automobilů stoupla v závodech největší domácí automobilky Škoda Auto, zatímco v nošovickém závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech a kolínské Toyotě Motor Manufacturing klesla.