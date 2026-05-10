Svatba, domy, lidé i příběhy. Unikátní mapový portál „oživuje“ zmizelou Karvinou

David Štverka
  18:12aktualizováno  18:12
Helena Larisch-Mönnichová, dcera uhlobarona Jana Larische-Mönnicha si 25. dubna 1935 v kostele sv. Jindřicha v původní a dnes již neexistující staré Karviné ve svých devatenácti letech brala polského hraběte André Tarnowského. Podle karvinské kroniky svatbu zvěstovalo 1 500 sňatkových oznámení a v kostele, kam nevěstu doprovodilo třicet havířských družiček, se shromáždilo na dva tisíce lidí.
Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s...

Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s polským hrabětem André Tarnowským 25. dubna 1935 v původní Karviné | foto: Státní okresní archiv Karviná

Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s...
Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s...
Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s...
Marek Trojak ze Státního okresního archivu Karviná v místech zaniklého města,...
25 fotografií

Na unikátním mapovém portálu Karvinsko ve stopách času si k celé události můžete kromě fotek prohlédnout například i zasedací pořádek hostů, oddací list novomanželů či vyúčtování celé svatby.

Velkolepý sňatek je zároveň jen střípkem projektu, který ukazuje zaniklé město, které kvůli důlním vlivům šlo ve druhé polovině 20. století k zemi.

Na mapě tak ožívají jeho ulice, domy, jejich obyvatelé či příběhy a události, navštívit můžete ve virtuální prohlídce i známý šikmý kostel, který po kdysi honosném městě zbyl.

Karvinsko ve stopách času

  • Je v něm zaneseno více než 3 800 objektů, které obsahují přes 8 100 příloh a tisíce napojených digitalizovaných archiválií.

Za portálem stojí Marek Trojak ze Státního okresního archivu Karviná. „V portálu je zaneseno více než 3 800 domů, staveb, míst a událostí a obsahuje přes 8 100 příloh, tedy především fotografií a stavebních plánů, ale třeba i archivních filmů,“ říká.

„Troufám si tvrdit, že v celé České republice nic podobného nenajdete. Snad jedině kolegové ze severočeského Mostu provozují něco obdobného. Jejich projekt Most do minulosti ale není ohledně fotografií tak obsáhlý a hlavně není propojený s archiváliemi,“ doplňuje Trojak.

Co cítíte, když vám pod rukama ožívá zaniklé město?
Je to zajímavý pocit, protože v duchu si postupně vytváříte maketu toho města a když těmi místy pak skutečně procházíte nebo projíždíte, vnímáte prázdný prostor kolem sebe najednou úplně jinak. Genius loci těch zaniklých míst silně odráží vše, co se tam odehrálo. A když o spoustě událostí navíc víte, cítíte to ještě intenzivněji. Je zvláštní si tu historii takto rekonstruovat.

Jak váš projekt vůbec vznikl?
V archivu jsme kdysi pořádali několik velkých výstav, které se zaniklému městu věnovaly. Tehdy ještě žilo hodně pamětníků a výstavy měly obrovský úspěch. Takže jsme s kolegy hledali způsob, jak tu skladbu informací, archiválií a fotografií uchovat i do budoucna. A v roce 2010 jsme připravili a spustili web, tematicky zaměřený pouze na starou Karvinou. Pro člověka, který si původní město již nepamatoval, to znamenalo spatřit najednou fantastické snímky…

Marek Trojak ze Státního okresního archivu Karviná vytvořil unikátní portál Karvinsko ve stopách času, který „oživuje“ zaniklá místa.

Stará Karviná byla výstavní město…
A fascinující na tom právě je, že tady nezanikla nějaká obec o pár domech, ale kompletní město s kompletní infrastrukturou. S pivovarem, zámkem, školami, nemocnicemi, hotely, prostě se vším. Původní Karviná byla úplně jiná a také úplně jinde ležela. Takže jsem začal přemýšlet, že bych rád viděl, kde přesně stál zrovna tento dům, kde že byl ten kostel, kde to vlastně všechno bylo, kde si to mám představit? A že bych to chtěl udělat tak, aby to zaujalo i naše děti, aby na jednom místě získaly co možná nejúplnější přehled o neuvěřitelných proměnách rodného města.

A tak vás napadla mapa?
Ano. Nejdřív jsem si sehnal historické letecké snímky, nejstarší z roku 1947, a do nich jsem začal sázet jednotlivé body, ke kterým jsem přidával archivní fotografie. Bylo to docela pracné, ale hlavně: bylo to statické. V mapě jste se nemohl posunout, nemohl jste si nic přiblížit. Tehdy jsem dostal tip na kolegy ze severočeského Mostu, kteří vytvořili webovou aplikaci Most do minulosti, postavenou nad dynamickým mapovým základem. Zavolal jsem jim o radu a oni mě nasměrovali k dalšímu postupu. Pochopil jsem, že mapové aplikace provozují jednotlivé magistráty, tedy i ten karvinský.

Nechci, aby portál vypadal jen jako databáze prázdných domů a staveb. Lidé tady pracovali, sportovali, milovali se, umírali, žili tady a já jsem za jakékoliv doklady toho života moc rád.

Ten vám pomohl?
Ano. Zjistil jsem, že Magistrát města Karviné skutečně provozuje mapový portál, přednesl jsem jim tedy svou představu projektu: město nám poskytne mapové prostředí a my veškerá data z fondů Zemského archivu v Opavě, pod který náš archiv spadá. Kývli a pak to šlo rychle. Nejprve Martin Vozár, specialista magistrátu na mapové systémy, celou aplikaci vytvořil a připravil a já pak mohl začít doplňovat obsah, zakreslovat dům po domu a přidávat k nim fotografie nebo jiné dokumenty. Základem všeho jsou samozřejmě čísla popisná – jsou tím jediným pevným bodem, kterého se můžu při orientaci držet.

Dvacetitisícové město zmizelo. Z poddolované Karviné zůstal jen křivý kostel

Hledal jste ve staré Karviné i vlastní rodinu?
Hledal. Naše rodina pochází odjinud, z Březové nad Svitavou (město v okresu Svitavy v Pardubickém kraji – pozn. red.). Bratr mé babičky byl cukrář, který v době hornického boomu viděl v Karviné příležitost. Takže si tady otevřel cukrárnu. Brzy potřeboval prodavačky, tož povolal své dvě sestry, ty si tady našly manžely a karvinský příběh se rozjel. V mapovém portálu je nádherná fotografie, kde babička před tou cukrárnou stojí. Je tam dlážděná silnice a před výkladem postává i bosý kluk v krátkých kalhotách a cloní si oči před sluníčkem… To je kouzelný snímek.

Co všechno mapový portál umí?
Všechno (smích). A pro mne je fantastické, kolik možností skýtá. Já všem říkám, že je to ideální zábava pro dlouhé zimní večery. Protože pokud vás historie našeho regionu zajímá, tak jakmile se do portálu ponoříte a začnete v něm klikat, tak u toho zůstanete sedět, čas běží a vy fascinovaně hledíte: tady vedle té silnice, po které jezdíte roky na Ostravu, tak vedle ní stála taková nádherná vila, a tady je pivovar, támhle zámek. Anebo najdete dům svých předků. Samozřejmě můžete hledat podle čísel popisných, můžete hledat i podle jmen, na každý dům je napojen sčítací arch z roku 1921, klik – a můžete si přečíst, kteří lidé v tom domě žili! U spousty domů zjistíte, kdy byl kolaudován, kdy došlo k demolici, kdo byl jeho majitelem, co v tom domě bylo, jaká provozovna a v kterých letech.

U většiny domů jsou fotky…
Ano. Pokud má dům v náhledu malinkou fotečku, můžete ji rozkliknout a přejít do jeho prezentace. K některému domu se zachovala sotva jedna, dvě fotky, k některému jich je ale třeba i třicet. Ke známějším budovám jsou pak k dispozici i další informace a odkazy. Kliknete si na některou ze škol, hned tu máte odkaz na digitalizované třídní výkazy nebo školní kroniku, u domů třeba stavební plány, u fary digitalizované matriky, u pivovaru je připojená publikace, pivní etikety nebo také audionahrávka rozhovoru s posledním sládkem. Zkrátka jakýkoliv materiál nebo informace, která se k danému domu nebo objektu váže – vše se zde snažím napojit.

Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s polským hrabětem André Tarnowským 25. dubna 1935 v původní Karviné
Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s polským hrabětem André Tarnowským 25. dubna 1935 v původní Karviné
Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s polským hrabětem André Tarnowským 25. dubna 1935 v původní Karviné
Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s polským hrabětem André Tarnowským 25. dubna 1935 v původní Karviné
25 fotografií

U některých míst jsou i srovnávací snímky s dnešním stavem…
To je další obohacující vrstva. Začali mi je dodávat místní znalci a historici, například Jan Polakovič a Petr Bindač, kteří mi s portálem pomáhají a upozorňují mě na různé chyby: takhle to vypadalo kdysi, takhle to vypadá dnes. Člověku je z toho někdy až úzko. Vidíte místo, které bylo plné života a najednou je tu jen les, pár šutrů a nikde nic.

Tito nadšenci ale do portálu doplňují i další úžasné věci! Nedávno třeba našli takzvaný Solecký kříž. Dřevěný kříž nedaleko původního zámku Solca. Po tolika letech, zarostlý v křoví! V tom příběhu je všechno – šlechta, válka a vyhořelý zámek, zaniklé město... To je na tom to úžasné, že různé pozůstatky tady pořád ještě jsou, jen jsou skryté. Například uprostřed lesa hlavní schodiště ke škole – dnes vedoucí do prázdna. Našli třeba i zbytky tenisových kurtů, kde hrával mladý pan hrabě tenis. Nebo zámecké nádrže na vodu. Pořád tam jsou!

Portál je jednoduchý. Fialově zbarvený dům má obrazovou dokumentaci, zelený nemá, žluté události mají fotografie, červené nemají. Dostáváte i dnes ještě fotky od lidí?
Samozřejmě ten hlavní nápor je už pryč, portál běží od roku 2021. Ale dodnes, v podstatě bych řekl, že každý týden, se objeví ještě něco nového, někdo někde ještě něco vyštrachá. A pokud jsou na těch fotkách i lidé, tak jsem dvojnásob šťastný. Protože stará Karviná nebyla mrtvé město. Nechci, aby portál vypadal jen jako databáze prázdných domů a staveb. Lidé tady pracovali, sportovali, milovali se, umírali, žili tady a já jsem za jakékoliv doklady toho života moc rád.

Další a další projekce. Příběh uhlím zničené Karvinné podeváté vyprodá kino

Z jakého objevu, fotografie nebo informace máte největší radost? Překvapilo vás něco?
Nezvyklé pohledy. Vy třeba víte, kde něco zhruba stálo a jak to vypadalo, v hlavě si to místo nějak vystavíte, a najednou se objeví fotografie, která to všechno zachycuje úplně z jiného úhlu, naprosto vám tu představu rozbourá! Takže si najednou říkáte: „Aha, tak takhle to tedy bylo!“ Nebo úplně neznámé věci: nedávno mi takto právě Jan Polakovič poslal tuto raritní fotografii (ukazuje) sochy havíře před Soleckým zámkem. Slavný zámek Solca byl v roce 1950 přestavěný na Dům zdraví. A před ním stála socha havíře! Bizarní věc, na kterou se prostě úplně zapomnělo. Nevím, kde a jak tu fotografii našel, ale ty objevy tu pořád ještě jsou.

Prohlížení portálu je místy dost depresivní… Zdevastovaná krajina, popraskané domy, pro mnohé pamětníky to musí být bolestivé…
Určitě, ale je pravda, že pamětníci, kteří mají vazbu na starou Karvinou nebo i na jiné zaniklé lokality, vidí na těch snímcích asi trochu něco víc než ostatní. Navíc si prožitý čas různě idealizujeme a citové pouto k rodnému domu i místu vždy zůstává, i když už z nich nic neexistuje. Někteří se třeba i scházejí někde uprostřed lesíka a vzpomínají na to, že tudy chodívali do tanečních. Možná v sobě cítí i hořkost, že to tak nemuselo dopadnout, ale myslím, že jsou s tím, co se stalo, už víceméně smířeni. A doufám, že je třeba i těší, když ví, že to jejich místo není tak úplně zapomenuto.

Původní Karviná ležela na západ od současného města. Značka ukazuje známý šikmý kostel, který stál v centru, ale nyní zcela na samotě.

Původní Karviná ležela na západ od současného města. Značka ukazuje známý šikmý kostel, který stál v centru, ale nyní zcela na samotě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Reagují ti lidé i na sebe?
Samozřejmě. Všelijak se vzájemně propojují. Stačí třeba na facebookové skupině zveřejnit informaci o fotce dalšího domu a hned tam někdo napíše: „Jo, vedle bydlel pan Novák s tím legračním pejskem!“, načež přijde odpověď: „No a nejste vy náhodou dcerka od toho a toho?“ A ti lidé si začnou povídat, vymění si kontakty, sejdou se… To mi přijde úžasné.

Součástí portálu jsou i filmy…
Zatím čtyři. Například skvělý krátký film z roku 1919 z fondů Národního filmového archivu: „Karvínská uhelná pánev obsazená naším vojskem“. Tam je třeba sekvence, kdy přijíždí parní vlak na staré karvinské nádraží, a jsou tam italští vojáci v baretech a na koních… Úžasné bylo, že se na záznam hned vrhli naši místní znalci, film detailně prostudovali a zjistili, že záběry byly pořízené v úplně jiných místech, než bylo udáváno v databázi NFA...

A ty další filmy?
Máme zde krátký film „Hrozný výbuch důlních plynů na jámě Gabriela v Karviné“ z roku 1924, anebo zajímavý dokument, když se bourala průmyslová škola ve staré Karviné. Tam, jak je dodnes starý karvinský hřbitov, tak po pravé straně byla Masarykova škola. Nádherná. Před ní stála socha T. G. Masaryka, která je nyní na náměstí ve Fryštátě. No a za touto školou, nebo lépe nad ní, stála takzvaná Vyšší průmyslová a mistrovská strojnická škola. K ní máme amatérské záběry ze šedesátých let, když tu školu museli zbourat. Máme ale i amatérský záběr, kde je vidět kus trati, kudy jezdila lokálka...

Facebooková skupina Karvinsko ve stopách času

Kterou z částí ve staré Karviné máte vy osobně nejraději?
Mám rád takové ty okrajovější věci, ty méně dominantní. Všichni dnes znají kostel sv. Petra z Alkantary, tedy pod jiným názvem... To ale není ono. Zajímají mne spíše uličky nebo místa na periferii, které na fotkách moc nejsou, anebo nejsou zdokumentovány vůbec. A samozřejmě „naše“ cukrárna.

Mapový portál zachycuje i jiná zmizelá místa než jen všeobecně známou starou Karvinou…
Hned na začátku jsem celý projekt nazval Karvinsko ve stopách času. Protože lokality, které byly těžbou zničené, nebo jen poznamenané, jsou všude kolem nás: starý Darkov, Staré Město, Doubrava, Louky, Orlová, Bohumín... Takže proto Karvinsko. Mně je třeba hrozně líto právě Louk nad Olší, tedy v té jejich původní podobě. Tam stojí už jen starý kostel sv. Barbory. Vytlučená vitrážová okna, zazděný vchod, prostě takový chudáček odsvěcený, osiřelý. A tam se touláte a cítíte taky ten život, který těmi místy prošel. Vidíte tam ty opuštěné zahrady, ovocné stromy, zbytek branky od nějakého domu, vždycky vás to osloví…

Demoliční výměry padaly v Loukách v 70. a 80. letech minulého století…Ano, vždyť to je nedávno! Anebo třeba starý Darkov. Dneska, když se všude píše o Karvinském moři… Udělal jsem k tomu takový krátký filmeček. Že když si v něm plavete, tak pod vámi je padesát baráků… Nejde samozřejmě o ty domy, ale o ty životy, o ty příběhy. Ti lidé tam žili, po té silnici jsme jezdili… A dneska je to rekreační zóna. Jakoby se to všechno vytratilo do prázdna…

Portál obsahuje i odkazy na další doprovodné weby…
Jednak je to tematický web „Projekt stará Karvinná“ a pak i odkaz na obrazový přehled publikací o Karvinsku. Nejdůležitější je ale samostatný web „Novinky“, kde pravidelně zveřejňuji, co je v portálu nového nebo co bylo přidáno. Kromě toho jsou tu však k dispozici i seznamy obyvatel, živností a budov, a také nejrůznější tabulkové nebo obrazové katalogy. Když vás zaujme nějaký dům, stačí klik a prohlížíte si všechny jeho fotografie v prezentaci. Další klik – a můžete se rovnou podívat do mapy, kde přesně ten dům stál. Obsahem portálu se můžete probírat opravdu ze všech stran, jak je vám libo.

7. října 2018

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Rekonstrukce mostu na silnici I/35 u Zámrsku si vyžádala stavbu mostního...

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad trať během noční...

10. května 2026  12:42,  aktualizováno  18:35

Na obnovu planetária vybralo liberecké science centrum iQLandia přes půl milionu

ilustrační snímek

Na obnovu planetária vybralo liberecké science centrum iQLandia víc než půl milionu korun. Crowdfundingovou kampaň Zachraňte iQPlanetárium zahájilo centrum...

10. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Táta dirigoval a já věřil, že má kouzelnou hůlku, vzpomíná hvězdný houslista André Rieu

Král valčíků André Rieu, houslista, dirigent a skladatel

Když se řekne valčík, mnoha lidem se vybaví právě André Rieu, rodák z nizozemského Maastrichtu, jenž dokázal proměnit klasickou hudbu ve velkolepou show pro statisíce diváků po celém světě. Jeho...

10. května 2026  18:15

Přes dobu internetu a dalších virtuálních sítí, každá pražská část vydává svoje papírové místní zpravodaje. Ne jinak je tomu na severovýchodě Prahy – v Letňanech.

vydáno 10. května 2026  18:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Zahradničení na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích. Pěstování brambor.

vydáno 10. května 2026  18:13

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Vítané osvěžení. Pítko na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích v Jiráskově aleji. Na místě je i miska s vodou pro pejsky.

vydáno 10. května 2026  18:13

Na jedné letňanské lodžii pěstují vinnou révu. Konec konců – teplé počasí jí přeje.

vydáno 10. května 2026  18:13

Svatba, domy, lidé i příběhy. Unikátní mapový portál „oživuje“ zmizelou Karvinou

Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s...

Helena Larisch-Mönnichová, dcera uhlobarona Jana Larische-Mönnicha si 25. dubna 1935 v kostele sv. Jindřicha v původní a dnes již neexistující staré Karviné ve svých devatenácti letech brala polského...

10. května 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Pamětník: Vágner by měl v zoo radost z chovů okapi a nosorožců

PamÄ›tnĂ­k: VĂˇgner by mÄ›l v zoo radost z chovĹŻ okapi a nosoroĹľcĹŻ

Josef Vágner, zakladatel safari v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem, by měl největší radost z chovů vzácných savců okapi a nosorožců. ČTK to dnes...

10. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Nové přírodní koupaliště v Hlubočkách má být zprovozněno příští rok v létě

NovĂ© pĹ™Ă­rodnĂ­ koupaliĹˇtÄ› v HluboÄŤkĂˇch mĂˇ bĂ˝t zprovoznÄ›no pĹ™Ă­ĹˇtĂ­ rok v lĂ©tÄ›

Stavba nového přírodního koupaliště v Hlubočkách-Mariánském Údolí u Olomouce, která začala koncem roku 2024 a vyžádá si zhruba stomilionovou investici,...

10. května 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Plyšoví medvědi, hororová imaginace a narozeniny. Unikátní výstava se v Praze otevře jen na 6 hodin

Obraz Noční rybolov – olej na plátně

Plyšoví chlupáči, temná imaginace i nové obrazy vytvořené speciálně pro jediný večer. Umělkyně Klára Sedlo připravuje v hlavním městě jednodenní výstavu, která je zároveň oslavou jejích třiatřicátých...

10. května 2026  16:23

Maker Faire Prague 2026, to je dvoudenní festival zábavy, objevování, nejnovějších technologií, workshopů i řemeslné dílny a zápasy robotů v Křižíkových pavilonech na výstavišti v Holešovicích....

vydáno 10. května 2026  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.