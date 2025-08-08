„Dozvěděli jsme se to tak, že zaměstnanci, kteří přišli ráno do práce, si všimli, že budova A byla ze strany vstupu do budovy téměř po celé délce potřísněna barvou. Zatím to vypadá, že na těch tvrdých částech, jako je sklo a kliky, je barva omyvatelná. Jestli bude omyvatelná i z fasády, to v tuto chvíli nevíme,“ řekl starosta ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus.
K útoku na objekt se přihlásila skupina MHaH, obvod rasismu. Aktivisté ve své zprávě tvrdí, že k potřísnění radnice využili hasicí přístroj naplněným omyvatelnou hnědou barvou, která má odkazovat na rasismus.
Podle Hujduse byla o věci informována městská i státní policie. Starosta jakékoliv obvinění z rasismu odmítá. Stejně tak odmítl i způsob, jakým skupina vyjádřila svůj odlišný názor.
„Je to poškozování majetku. Rozhodně to neschvaluji a odsuzuji to. Na vyjádření svého názoru má každý právo, ale touto cestou by se to dít nemělo,“ řekl starosta.
Aktéři podle něj navíc vyděsili zaměstnance úřadu, který proto dnes i z preventivních důvodů zavřel už v 10:30, namísto tradičních 12:00.
Obvod chce lidi z Bedřišky postupně vystěhovat. Dlouhodobě poukazuje na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Lidem podle starosty nabízí náhradní ubytování.
Komunitní práce, nebo skomírání ghetta?
Na červnovém zasedání zastupitelstva byly prezentovány i závěry šetření pracovní skupiny, která dospěla k názoru, že někdejší hornickou kolonii Bedřiška není do budoucna vhodné rozvíjet jako lokalitu k bydlení.
Část zastupitelů se závěry nesouhlasila. Poukazovala na to, že materiál není dostatečně připraven. Proti závěrům protestovali i někteří obyvatelé a podporovatelé Bedřišky.
„Znemožněme, aby ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky, obvod rasismu, pokračoval v rasově motivované politice bydlení, kterou aktivně již několikáté volební období provozuje v osadě Bedřiška na vlastním území... Situace, k níž dochází na Bedřišce, je ojedinělá, neboť konkrétní osoby, které se zasazují o povznesení ducha této země příkladnou komunitní prací, čelí specifické agresi, odporu a šikaně vlastní samosprávy,“ uvedli aktéři protestu.
Obyvatele Bedřišky navíc dnes po poledni protestním pochodem podpořili účastníci Klimakempu spravedlivé transformace, který tento týden pořádá v Dolní Lutyni na Karvinsku hnutí Limity jsme my.
Podle policie se demonstrace na podporu osady účastnilo zhruba 150 lidí, kteří nejprve demonstrovali před krajských úřadem a následně se vydali v průvodu do samotné osady.
Protestující prošli i okolo budovy mariánskohorské radnice. Část účastníků demonstrace pak budovu radnice omotala páskou s nápisem „Tady se ničí životy“.
„Bedřiška? Protijed českého rasismu“
„Věříme, že Bedřiška je protijedem českému rasismu. Bedřiška je příkladem toho, že to jde i jinak. Bedřiška je unikátním středoevropským projektem úspěšného soužití Romů a Neromů. Z problematické lokality se podařilo vytvořit místo, kde lidé různých kultur žijí v harmonii, a to bez pomoci státu,“ uvedla v projevu během demonstrace účastnice, která se představila jako Kateřina.
Podle mluvčí obyvatel Bedřišky Evy Lehotské si lidé dnešní podpory hnutí Limity jsme my váží. Pro obyvatele je podle ní důležitá jakákoliv podpora.
„Pro nás je podpora vždy cenná a vítaná, pokud se odehrává slušně, v přijatelném a příjemném prostředí,“ podotkla Lehotská. Zároveň odsoudila ranní poškození objektu radnice. „Tohle v žádném případě není pro nás přijatelný projev.“
Obvod Mariánské Hory a Hulváky leží nedaleko centra Ostravy a žije v ní přes 11 tisíc obyvatel.
