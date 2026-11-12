Markéta Irglová zahájí festival Souznění, v Ostravě zazní oscarová píseň

Zpěvačka a držitelka Oscara Markéta Irglová zahájí letošní ročník Mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění. Její koncert ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava otevře ve středu 9. prosince čtyřdenní program, který nabídne také vystoupení Jiřího Pavlici a Hradišťanu, kapely Etc či Honzy Nedvěda mladšího s Příbuznými. Festival se uskuteční od 9. do 12. prosince na několika místech Moravskoslezského kraje. ČTK to dnes za pořadatele řekla Pavla Mročková.
"Pro Markétu Irglovou bude zahajovací koncert příležitostí představit vedle známých skladeb také novou tvorbu. Zazní mimo jiné píseň Falling Slowly, kterou napsala společně s Glenem Hansardem a za niž získali Oscara za nejlepší filmovou píseň. Na pódiu se k ní připojí Beskydský folklorní orchestr BEFOR, jeho primáš Ondřej Zedníček a sopranistka Barbora Čechová," uvedla.
Ředitel a dramaturg festivalu Zdeněk Tofel dodal, že na koncertě zazní v premiérovém provedení nejen songy Markéty Irglové, ale také adventní písně a koledy. "Věřím, že půjde o nezapomenutelný zážitek a že všechny návštěvníky naladíme na kouzelnou atmosféru Vánoc," řekl.
Hudební program bude pokračovat 10. prosince ve frýdecko-místeckém Národním domě, kde od 19:00 vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem. Soubor je známý propojováním lidových tradic s různými hudebními žánry a kulturami. V pátek 11. prosince zamíří festival do Kunčic pod Ondřejníkem. V sále Beskydského H-Resortu od 18:00 zahraje skupina Etc, která na české hudební scéně působí od 70. let. "Její někdejší dlouholetý frontman Vladimír Mišík už koncertně nevystupuje, kapela však pokračuje dál. S Jaroslavem Olinem Nejezchlebou a Pavlem Bohatým za mikrofonem nabídne průřez svou více než padesátiletou historií i skladby z alba ETC: 50 let plíŽIVĚ vpřed z roku 2025," uvedla Mročková.
Závěrečný den festivalu bude 12. prosince patřit Kozlovicím a tradičnímu Vánočnímu jarmarku. Od 09:00 nabídne obchůzky s koledou, hudební vystoupení, ukázky tradičních řemesel i regionální výrobky místních tvůrců. "Na pódiu se představí Honza Nedvěd mladší s kapelou Příbuzní, skupina Calata a folklorní soubory Valášek a Valašský vojvoda. Program doplní Dechová hudba Kozlovice a kapela BEFOR. Návštěvníci budou moci zavítat také do Muzea Obecná škola a Valašského pivovaru, který připraví adventní menu.
Festival Souznění se dlouhodobě zaměřuje na uchovávání a představování adventních a vánočních tradic z Česka i zahraničí. Vedle koncertů nabízí setkávání s folklorem, koledami, lidovými řemesly a regionální gastronomií.