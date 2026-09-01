Velké slučování. V ostravských školkách už ubývá dětí, volných míst jsou stovky

Žaneta Motlová
  13:32aktualizováno  13:32
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První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v...

První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v Ostravě - Porubě. (1. září 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v...
První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v...
První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v...
První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v...
15 fotografií
Přes tři tisíce prvňáků, dohromady dvacet tisíc dětí. Ostravské školy po prázdninách vítají své žáky. Do lavic prvních tříd dokonce usedá o 160 prvňáků více než loni. Snižování porodnosti a pokles počtu dětí už je ale znát v mateřinkách. Kvůli demografickému vývoji i legislativě začíná Ostrava školy a školky slučovat.

„Do lavic padesáti čtyř základních škol zřizovaných obvody města Ostravy usedá prvního září 3 015 prvňáčků. Mezi dohromady dvaceti tisíci žáky se na ostravských základních školách bude vzdělávat rovněž tisícovka ukrajinských dětí,“ uvedla ostravská radní pro školství Andrea Hoffmannová.

Dodala, že na území rozšířené působnosti Ostravy se start školního roku týká 25 tisíc dětí.

„Mateřské školy, jde o 64 ostravských zařízení, přivítají téměř osm tisíc dětí včetně 3 400 nováčků,“ uvedla Hoffmannová s tím, že mateřinky dál přijímají nové zájemce – k dispozici je v Ostravě 426 volných míst v běžných a 41 míst ve speciálních třídách mateřských škol.

Nový školní rok v Moravskoslezském kraji

Dětí ubývá v celém kraji. Pokles je nejvíce znát v mateřinkách.

Mateřské školy meziročně mají v součtu o 1 700 dětí méně, základní školy o 360 žáků méně.

Naopak roste počet studentů a učňů na středních školách, kam se přelily populačně silnější ročníky. V tomto školním roce mají 55 tisíc žáků, meziročně o 400 více.

Podle předpovědí statistiků bude demografický pokles pokračovat v příštích letech ve všech věkových skupinách.

Výjimkou jsou 18 až 21letí, jichž by mělo až do roku 2029 přibývat.

Zdroj: Moravskoslezský kraj

„V tuto chvíli máme takový počet volných míst, abychom brali běžně i dvouleté děti. Přispívá k tomu úbytek malých dětí a také rozvoj dětských skupin,“ doplnila radní.

Vzhledem k nepříznivým demografickým předpovědím, ale také nové legislativě, radní zároveň ohlásila, že pro ostravskou školskou síť je právě letošní školní rok velkou výzvou – zástupci města začnou jednotlivá zařízení slučovat.

Třídy se nemění

„Podle nové vyhlášky musí mít do roku 2028 škola více než sto osmdesát dětí. Menší školky a školy proto musíme sloučit do jedné organizace. Týká se to sedmi ostravských obvodů,“ konstatovala Hoffmannová.

Upřesnila, že pro děti a rodiče se nic nezmění – budovy a třídy zůstanou stejné. Půjde především o sloučení vedení a administrativy a možnost efektivnějšího využití nepedagogických pracovníků. Změny od 1. ledna 2027 už ohlásili představitelé obvodů Jih a Slezská Ostrava.

Slezská Ostrava sloučí čtyři stávající příspěvkové organizace mateřských škol do dvou. Na území obvodu tak budou dvě organizace, z nichž každá bude spravovat šest pracovišť.

„Všech dvanáct pracovišť mateřských škol zůstane zachováno, děti budou dál chodit do známého prostředí za svými učitelkami a kamarády,“ uvedl tamní starosta Richard Vereš s tím, že změna se týká především administrativního a organizačního fungování školek a měla by přinést jejich efektivnější provoz.

První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v Ostravě - Porubě. (1. září 2026)
První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v Ostravě - Porubě. (1. září 2026)
První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v Ostravě - Porubě. (1. září 2026)
První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v Ostravě - Porubě. (1. září 2026)
15 fotografií

Obvod Jih všechny své školky ve dvou vlnách sloučí do šesti celků. Od ledna 2027 vzniknou tři organizace s celkem dvanácti pracovišti, od ledna 2028 se dalších patnáct mateřinek z Jihu administrativně sloučí do dalších tří organizací.

Jinde změny zatím připravují. „Řešíme sloučení základní a mateřské školy, právě se nad novým modelem zamýšlíme,“ potvrdil například starosta obvodu Michálkovice Martin Juroška s tím, že změna by nastala ke konci příštího roku.

Michálkovičtí pracují nejen s variantou administrativního spojení škol, které by sdílely některé nepedagogické pracovníky, ale i s verzí sdílení vybraných pozic mezi školami a obcí. „Úspory bychom použili na nákup pomůcek pro děti.“

Začal nový školní rok. Do lavic usedlo asi 115 tisíc prvňáků

Sloučení mateřské a základní školy bude nutné i v Nové Bělé. „Právě nám nastoupila nová ředitelka školy, čekali jsme na ni, abychom mohli začít o změnách jednat,“ konstatoval starosta Lumír Bahr. Časově by tam ke změně mohlo dojít s přelomem let 2027 a 2028.

Nepříznivé předpovědi statistiků dělají vedení Ostravy starosti i do budoucna. „Čekáme razantní úbytek dětí a pokud se situace nezvrátí, do budoucna budeme mluvit i o zavírání některých míst,“ dodala radní Hoffmannová.

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