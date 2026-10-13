Meat Design Ostrava se přesouvá na Černou louku, nabídne přes 150 značek

Více než 150 značek a tvůrců, autorský design, módu, šperky, nábytek, inspiraci pro bydlení, workshopy i gastronomii nabídne 11. ročník festivalu Meat Design Ostrava. Od 6. do 8. listopadu se bude poprvé konat na výstavišti Černá louka v centru města. Za pořadatele to dnes řekl Jan Tabášek.
"Festival letos přináší zásadní změnu místa konání. Po předchozích ročnících v Dolních Vítkovicích se přesouvá do centra Ostravy, kde nabídne prostor zavedeným značkám i nastupující generaci designérů. Více než polovina vystavujících bude své výrobky přímo prodávat," uvedl. Návštěvníci si tak budou moci pořídit originální vánoční dárky, autorskou módu, šperky, keramiku, bytové doplňky, svítidla, nábytek, knihy nebo papírenské produkty.
"Chceme, aby si na Meat Designu našel to své opravdu každý. Někdo přijde pro vánoční dárky, jiný hledá inspiraci pro bydlení, chce objevit nové značky nebo si jednoduše užít den s přáteli či rodinou. Letos jsme festival poskládali tak, aby stálo za to nespěchat, projít si ho, něco ochutnat, vyzkoušet, potkat zajímavé lidi a třeba si odnést něco, co jste původně vůbec nehledali," dodala ředitelka festivalu Karolína Skórková.
Letošním tématem festivalu je Chyba / Error. Vychází z představy, že omyl nemusí být jen problémem, kterému se chceme vyhnout, ale také impulzem ke změně, novému řešení nebo nečekanému výsledku. Festival téma představí prostřednictvím vizuálního konceptu, architektury jednotlivých zón i doprovodného programu.
Jedním z hlavních témat letošního ročníku bude kvalitní bydlení. Součástí proto bude plně vybavený byt o rozloze 25 metrů čtverečních, který návštěvníkům ukáže možnosti efektivního a estetického využití malého prostoru. Program doplní kreativní workshopy a čtyři designové souboje, v nichž se architektonická či interiérová studia utkají v hledání řešení stejného zadání. Tématy budou například dětský pokoj, světlo nebo práce s materiály.
Mladým a začínajícím tvůrcům bude letos poprvé vyhrazena celá hala. Představí se v ní projekty škol, ateliérů a školních kolektivů, stejně jako začínající studia, značky a jednotliví autoři. Meat Design Ostrava bude letos hostit také finále a slavnostní vyhlášení mezinárodní soutěže obalového designu. Vítězové budou vyhlášeni v pátek 6. listopadu.
Festival doplní módní přehlídky, workshopy, přednášky, diskuse a gastronomická nabídka. Chybět nebude ani Wellness Design zóna zaměřená na odpočinek a kvalitní každodenní život, v níž si návštěvníci budou moci vybrané produkty také vyzkoušet.