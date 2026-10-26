Meat Design přiveze do Ostravy 150 tvůrců a značek, představí i malometrážní byt

Více než 150 tvůrců a značek představí od 6. do 8. listopadu na festivalu Meat Design Ostrava svou módu, nábytek, šperky, keramiku a interiérové doplňky. Jedenáctý ročník přehlídky bude poprvé na Výstavišti Černá louka. Nabídne také přednášky, workshopy, módní přehlídky a instalace věnované architektuře a současnému designu. Letošním tématem je chyba, která poukazuje na význam nečekaných postupů a omylů při tvorbě. ČTK to dnes za pořadatele řekla mluvčí Petra Špornová.
Jedním z hlavních bodů programu bude plně vybavený byt o rozloze 25 metrů čtverečních. Návštěvníci si v něm budou moci vyzkoušet, jak lze na malé ploše propojit funkčnost, pohodlí a estetiku.
Na festivalu Meat Design Ostrava si návštěvníci mohou vybrat z nabídky autorské módy, keramiky, šperků, nábytku i interiérových doplňků a mnoho kousků si rovnou odvézt domů. Mohou navštívit přednášky, rozhovory a workshopy nebo si prohlédnout instalace představující současnou architekturu, řemeslo i experimentální přístupy k designu.
"Nechceme, aby lidé festivalem jen prošli a odškrtli si, co viděli. Rádi bychom, aby se tu na chvíli zastavili, něco si vyzkoušeli, objevili tvůrce, které dosud neznali, a třeba si odnesli domů věc, ke které si vytvoří osobní vztah. Design není jen o tom, jak něco vypadá. Je také o tom, jak se nám s tím žije," řekla autorka projektu a ředitelka festivalu Karolína Skórková.
Na programu bude také série debat a praktických ukázek. Dvě architektonická nebo interiérová studia v nich budou řešit stejné zadání, například návrh dětského pokoje nebo práci se světlem a materiály.
Festival se letos rozšíří také do rozestavěného domu Václav v centru Ostravy. Vlastník tam připraví komentované prohlídky a speciální akci v prostorách vznikajících bytů a komerčních jednotek. "Samostatná část festivalu bude věnována mladým a začínajícím tvůrcům, školám a ateliérům," uvedla.
V Ostravě bude také finále soutěže, v níž studenti z Česka a Slovenska navrhují funkční nábytek z běžně dostupných materiálů. Do města se přesune rovněž finále a slavnostní vyhlášení mezinárodní soutěže obalového designu Model Young Package.
Program doplní gastronomická nabídka a Wellness Design zóna zaměřená na odpočinek a kvalitu každodenního života. Festival bude otevřen v pátek a sobotu od 10:00 do 20:00 a v neděli od 10:00 do 17:00.