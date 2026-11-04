Meat Design přiveze do Ostravy přes 150 tvůrců a značek

Na Meat Designu návštěvníky čeká nabídka autorské módy, keramiky, šperků, nábytku i interiérových doplňků a řadu kousků si rovnou odvézt domů. Mohou navštívit přednášky, rozhovory a workshopy nebo si prohlédnout instalace špiček současné architektury a řemesla.
„Nechceme, aby lidé festivalem jen prošli a odškrtli si, co viděli. Rádi bychom, aby si něco vyzkoušeli nebo objevili tvůrce, které dosud neznali,“ říká Karolína Skórková, ředitelka festivalu.
Meat Design spolu se svým generálním partnerem, developerskou skupinou ANTRACIT z holdingu PURPOSIA Group, připravil letos stejnojmennou stage, která propojí inspiraci pro bydlení, český design i praktické zážitky. Festivalový program se navíc rozšíří také do domu VÁCLAV v centru Ostravy.
„Je pro nás přirozené být součástí dialogu o tom, jak vytvářet prostory, ve kterých se dá kvalitně žít i pracovat, a Meat Design je pro nás v tomto směru skvělou platformou. Naše stavby rádi zpřístupňujeme veřejnosti ještě před dokončením. I proto letos ožije už během festivalového programu dům VÁCLAV v centru Ostravy. Spolu s Meat Design letos pozveme na komentované prohlídky i speciální event přímo v autentickém prostředí vznikajících bytových a komerčních prostor, které nájemci obsadí již na jaře příštího roku,“ říká Zuzana Bajgarová, ředitelka ANTRACIT.