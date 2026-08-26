Po Beskydech běhá medvěd. Buďte opatrní, nabádají obce své obyvatele

„Informujeme občany a turisty, že v oblasti Zlatník – Klaus na Krásné byl dne 26. 8. 2026 spatřen medvěd,“ píše se na webových stránkách obce.
O medvědovi informovala na Facebooku i obec Raškovice. „Prosíme o zabezpečení vašich domovů, zahrad, včelstev. Nenechávejte volně běhat svá zvířata. Buďte opatrní,“ stojí v příspěvku.
Zprávy o výskytu šelmy se v oblasti Moravskoslezských Beskyd objevily již před několika dny.
Zlatník je horská osada a rekreační středisko v Moravskoslezských Beskydech, které administrativně spadá pod obec Krásná.
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