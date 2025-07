Díky ní tak do malé vísky v srdci Moravského Kravařska jezdí pravidelně výtvarníci, hudebníci či módní návrháři, kteří tak zároveň pomáhají Mendelův rodný dům zviditelňovat. Nyní dokonce zamíří zástupci muzea a obce do Japonska, kde se na světové výstavě Expo budou konat české dny. A přitom povezou japonské císařské rodině unikátní dárek těsně spjatý přímo s Johannem Gregorem Mendelem.

V Mendelově domě pracujete dva roky. A vypadá to, že se jej snažíte co nejvíce zviditelnit...

Ano. Ten dům je velký svým historickým významem. Na druhou stranu byl vždy trochu upozaďován a v souvislosti s Mendelem se vždy hovořilo především o augustiniánském klášteře v Brně, protože tam docházelo k jeho největším objevům. U nás to spojení s Mendelem ani nebylo tolik známé, nejezdilo tady tolik cizinců a příliš to nebylo propojené ani s tím Brnem samotným. Takže mým prvním cílem bylo propojit oba tyto světy a také jsem se snažila přijít na nějakou myšlenku, která by mohla ten dům více proslavit.

Na co jste přišla?

Napadlo mne dostat do obyčejné stodoly v zapadlé vesnici módní přehlídku. V té době nám k zapůjčení přivezli vzácnou faksimili Mendelova rukopisu vydanou ke dvousetletému výročí jeho narození. A mně přišlo líto, že ji máme mít jen zapůjčenou, že bych mohla sehnat peníze na to, abychom si ten bibliofilský soubor mohli koupit a mít jej tady nastálo. Zkusila jsem oslovit naše přední módní návrháře, modelky a modely, a když jsem jim řekla, co mám v plánu, tak čtyři přední módní návrháři na to kývli, a do tří měsíců jsem díky nim sehnala potřebné peníze. Zároveň jsme propojili módní průmysl s historií, teď na podzim chystám už přehlídku číslo tři a všichni se na ni těší.

Vy jste teď vytvořili i speciální dárek na Expo 2025 v Japonsku.

Nahrálo nám k tomu, že letos je 160. výročí prvního vydání Mendelova rukopisu a jeho zdařilá faksimile patří k vzácným darům, které letos poputují na Expo 2025 v Japonsku jako dárek císařské rodině. A my jsme zvažovali, co by se k tomu rukopisu hodilo a jak bychom to mohli propojit s Mendelovým rodným domem.

Napadlo nás vytvořit něco z kaštanu, který tady zasadil Johann Gregor Mendel spolu se svou sestrou na důkaz své sourozenecké lásky, protože jeho sestra Tereza mu věnovala část svého věna, aby mohl dostudovat. A jelikož ten kaštan zde stále stojí a hýří lístečky a kaštánky, tak jsme si řekli, že zkusíme vytvořit něco z jeho dřeva, co by se hodilo k rukopisům. A náš pan starosta přišel s tím, že bychom ze dřeva nechali vyrobit pero.

Jak vypadá?

Bylo poměrně náročné jej vytvořit, je to měkké dřevo, takže bylo velmi těžké ho slisovat tak, aby drželo pěkně u sebe. Ujala se toho firma z Pardubic, které se to krásně podařilo. Na peru jsou znaky augustiniánského kláštera i zobrazení Mendelova rodného domu a je vyvedeno ve zlaté a stříbrné formě. A aby mělo i nějaké typické české znaky, je na špičku vložen vltavín ve tvaru kuličky hrachu (rostlina, s níž Mendel experimentoval, pozn. red.). Nakonec vznikla tři pera, dvě zamíří do Japonska a třetí bylo vytvořeno pro nás pro Mendelův rodný dům, kde se na něj pak budou návštěvníci moci podívat. Pro nás je to neuvěřitelná reklama a možnost vlastně propagovat Mendelův odkaz celosvětově.

Podařilo se vám tedy propojit Mendelův rodný dům s brněnským augustiniánským klášterem. Jak ta spolupráce teď funguje? Posílají k vám dnes z Brna zájemce o Mendela?

Ano, a je toho mnohem více. My jsme vlastně na základě toho domluvili výjimečný společný projekt, jehož cílem je zařadit rodný dům do European Heritage Label, což je něco na způsob UNESCO, ale v evropském formátu. Protože brněnský augustiniánský klášter už v UNESCO je, a my bychom tam tudíž asi svou velikostí nedosáhli.

A jaký je v současné době zájem o Mendelův rodný dům? Slyšel jsem, že o jeho odkaz je často větší zájem v zahraničí než u nás. Jaká je vaše zkušenost?

Něco na tom, co říkáte, je pravda. Ve světě je Mendel přirovnáván k takovým velikánům, jako byl Koperník, Darwin nebo Einstein. Nás třeba neustále kontaktují lidé z vědeckých kruhů a z různých genetických firem. Nedávno sem přijel jeden pán z Číny. Vyprávěl, že pochází z nějaké úplně chudé provincie a že Mendel je pro něj ten největší stvořitel, protože vytvořil celý vědní obor. A vyprávěl mi svůj příběh o tom, jak se z obrovské chudoby dostal do Polska, kde vystudoval genetiku a dnes pracuje pro nějakou velkou genetickou firmu. Za měsíc po jeho návštěvě mi přišla obrovská krabice s různými dárky z té zmíněné firmy. A já jsem si uvědomila, jak moc pro něj Mendel znamená.

Vy jste tu loni měli i festival? Je to tak?

Po jednom rozhovoru s jednou mladou umělkyní mne napadlo vytvořit projekt nazvaný Máš to v genech. Protože každý z nás má něco v genech, já mám třeba po tátovi výrazný nos, někdo jiný zase zdědil umělecké vlohy. Neměla jsem na to vůbec žádné peníze, ale zkusila jsem zavolat všemožným umělcům, uměleckým školám, jestli by se nechtěli přidat, že bychom společně vytvořili zeď s obrazy, která by směřovala k Mendelovi a jeho dílu. A pak jsem si říkala, že když budeme malovat, chtělo by to taky k tomu něco zahrát. Tak jsem začala obvolávat různé umělce, no a postavili jsme úžasnou uměleckou scénu, kdy mi přijeli rapeři a dýdžejové a kapely, které přijely s tím, že vystoupí jenom tak, bez nároku na honorář. To bylo loni v září, zůstala nám tady zeď s jejich díly, a letos to chceme zopakovat.

Co jsem viděl, s jednou z těch škol pracujete úžeji...

Pozvala jsem studenty jedné z těch škol, kde mají obor design hraček, který mimochodem chtěli zrušit, ať si rodný dům projdou a zjistí, jestli se jim něco líbí, jestli by je něco neinspirovalo. A oni na základě závěrečných zkoušek vytvořili šest prvků do naší edukační místnosti. Jeden kluk tak vymyslel identikit, takovou krabici, kde si z destiček a různých komponentů sestavíte svůj vlastní obličej. Najednou máte před sebou edukativní prvek, se kterým si můžou hrát tisíce dětí, anebo jej můžete klidně dostat do všech škol, protože se týká genetiky. A studenty to nadchlo natolik, že vytváříme další projekty, které nejen směřujeme na dětské domovy, na školy, ale třeba i na prvoligové sportovce. Ale to zatím prozrazovat nemůžu.