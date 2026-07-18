Města v Moravskoslezském kraji se chystají na demografický pokles ve školství

Města v Moravskoslezském kraji mají v mateřských a základních školách dostatečné kapacity. Zatímco v minulých letech počty míst rostly, nyní se připravují na očekávaný demografický pokles. Do školství ročně investují desítky až stovky milionů korun, největším problémem jsou náklady spojené s převodem financování nepedagogických pracovníků. ČTK to zjistila od zástupců měst.
Opava navyšovala kapacity mateřských škol kvůli vysoké porodnosti v roce 2021, protože bez rozšíření nabídky míst by nemohla vyhovět všem požadavkům. "Demografický pokles v současné době dopadá především na mateřské školy. U základních škol se jeho výraznější projevy očekávají až ve školním roce 2028/2029, kdy do prvních tříd začnou nastupovat děti narozené v roce 2022," řekl Martin Kůs z oddělení komunikace opavské radnice. Město na vývoj reaguje zejména úpravou počtu otevíraných tříd mateřských škol a uzavíráním některých oddělení tam, kde to vývoj počtu dětí umožňuje.
Město přesto očekává, že zájem o místa v mateřských školách bude i nadále, protože stále více rodičů chce do zařízení umisťovat i dět mladší tří let. "V potaz bereme i povinnou docházku dětí v posledním roce před nástupem do základní školy, kdy řada rodičů přistupuje na odklad nástupu svých dětí do prvních tříd základních škol," uvedl Kůs.
Opava do rozvoje školství investovala v posledních letech stovky milionů korun, například loni to bylo 222 milionů Kč. Peníze směřují do modernizace učeben, opravy budov i vybavení. Město se navíc musí vypořádávat se škodami, které v roce 2024 napáchaly povodně. Velká voda poničila 11 objektů školních a předškolních zařízení a město do jejich obnovy dosud investovalo 180 milionů korun.
Z pohledu zřizovatele je podle Kůse aktuálně největší výzvou převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce. "Zvýšené provozní výdaje a výdaje na mzdy nepedagogických pracovníků významně omezí možnosti města financovat z vlastních zdrojů investice do školských budov a jejich modernizace," řekl Kůs.
Podobná situace je v krajské metropoli. Podle radní pro školství Andrey Hoffmannové (Piráti) patří zajištění stabilního financování a příprava na demografický pokles k aktuálně největším výzvám ve školství. Mateřským školám by podle ní mohlo pomoci například přijímání dětí mladších tří let, které se v minulosti z důvodu naplněných kapacit do školek nedostaly.
"Demografický pokles bude v některých částech města vyžadovat diskusi o optimalizaci sítě škol, například i formou slučování škol. Tu je však třeba vést citlivě," míní Hoffmannová. Město očekává, že investiční výdaje do školství letos přesáhnou půl miliardy korun, celkové výdaje by měly činit zhruba 1,9 miliardy korun. Mezi významné investice posledních let patřilo například rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice za zhruba 95 milionů korun.
Dostačující kapacity jsou i ve Frýdku-Místku, kde jsou mateřské školy naplněny zhruba z 80 procent a základní z necelých 70 procent. "Město se v rámci své dlouhodobé strategie připravuje na očekávaný demografický pokles. V návaznosti na vývoj počtu dětí a změny školské legislativy proto bude nezbytné přistoupit také k postupnému slučování některých škol tak, aby byla zachována dostupnost, kvalita a ekonomická udržitelnost vzdělávání," řekla mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová. Dodala, že investiční výdaje do školství dosáhly v letech 2022 až 2026 více než 224 milionů korun. Největší investicí byla novostavba tělocvičny u Základní školy J. Čapka.
Na demografické změny se několik let připravuje i Karviná. "Pokud v současné době klesnou průměrné počty dětí ve třídách pod hranici stanovenou vyhláškou o mateřské škole, sníží ředitelé škol počty tříd v mateřských školách," řekla mluvčí magistrátu Monika Danková. V případě nepříznivého demografického vývoje podle ní není vyloučena další optimalizace sítě škol. V Karviné se od září sníží kapacity osmi základních škol. "Všechny budovy škol prošly významnou modernizací, která zahrnovala vybudování odborných učeben i zajištění efektivnějšího využití stávajících prostor – čítárny, odpočívárny, učebny neformálního vzdělávání," řekla Danková. Dodala, že investice do škol v letech 2022 až 2025 činila téměř 122 milionů korun.