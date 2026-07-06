Města v Moravskoslezském kraji v posledních letech bytový fond moc nerozšířila

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Města v Moravskoslezském kraji v posledních letech svůj bytový fond příliš nerozšiřovala. Například Ostravě přibyla necelá stovka bytů. Dostupné byty schází třeba Opavě, situaci se snaží zlepšit přestavbou bývalých kasáren. ČTK to řekli zástupci radnic.

K 31. prosinci 2025 vlastnilo město Ostrava 989 bytových domů s 12.643 byty. Naprostá většina z nich (12.562) je ve správě jednotlivých městských obvodů.

Od roku 2020 město svůj fond rozšířilo o necelou stovku bytů. Všechny jsou v centru. Mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná řekla, že 36 bytů vzniklo v několika domech rekonstrukcemi nebytových prostor. V Janáčkově ulici byl postaven nový dům s 26 byty. Dalších 31 bytů město koupilo v nově vybudované rezidenci Nové Lauby v sousedství centrálního Masarykova náměstí, kterou postavil soukromý investor, s nímž magistrát spolupracoval.

"Aktuálně je zpracována dokumentace pro povolení záměru novostavby bytového domu se 14 byty poblíž ulic Kostelní a Biskupská, probíhá stavební řízení k povolení záměru," uvedla Pokorná.

V různých fázích příprav či výstavby jsou v Ostravě další projekty v gesci jednotlivých investorů. Chystá se například rekonstrukce výškového domu v Ostrčilově ulici, zhruba 50 bytů má vzniknout v projektu Malé Lauby a skoro 160 bytů v Rezidenci Stodolní. Ve Středoškolské ulici v obvodu Ostrava-Jih se připravuje výstavba bytových domů s plánovanými 240 byty.

V Opavě po velké privatizaci městských bytů v 90. letech zůstalo v majetku města z přibližně 11.000 bytů jen 540. "Jak se dnes ukazuje, tento krok nebyl úplně prozíravý," řekla Anna Křempková z opavského magistrátu. O dostupné bydlení je podle ní veliký zájem, momentálně ale není v možnostech města vyjít vstříc všem, ani mladým rodinám, které by chtělo v Opavě udržet, stejně jako rodinám ve finanční tísni.

"Také proto Opava v posledních čtyřech letech zahájila realizaci projektů zaměřených na rozšíření městského bytového fondu. Nejvýznamnější investicí je revitalizace bývalých Dukelských kasáren, kde vzniká nové dostupné nájemní bydlení," uvedla Křempková.

V areálu město rekonstruuje historické objekty 02 a 03, kde vznikne 61 nájemních bytů určených pro dostupné bydlení. Dokončeny mají být na konci příštího roku. Současně město pracuje na navazující infrastruktuře.

"Další rozšíření městského bytového fondu představují také historické objekty 01 a 04, pro které má město zpracovanou projektovou dokumentaci a připravuje jejich budoucí rekonstrukci. Pro historické objekty 05 a 06 město vyhlásilo výzvu k předkládání investičních záměrů," uvedla Křempková. Cílem města je postupně revitalizovat celý areál bývalých Dukelských kasáren a proměnit jej v moderní čtvrť.

"Dalším záměrem je příprava vhodných podmínek pro soukromou výstavbu. Už v loňském roce bylo takto nabídnuto 12 parcel soukromým stavebníkům v městské části Malé Hoštice a intenzivně se připravuje první etapa z plánu na až 300 rodinných domů v jihozápadní části města, tedy projektu známého jako Stromovka," uvedla Křempková. Město podporuje také projekty developerů, v poslední době to byly zejména výstavby bytových obytných center Rezidence Kačírkova a Bílá Perla.

Frýdek-Místek vlastní 1450 bytů, z toho je 508 bytů pro seniory v domech zvláštního určení. V současnosti vzniká 90 nájemních bytů v bývalém hotelu Centrum, který rekonstruuje městská společnost DISTEP.

Mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová řekla, že v lokalitě Berlín II město připravilo území pro bytovou výstavbu soukromého investora. Vzniknout by tam mělo přibližně 300 bytů. "Na vybudované komunikace a inženýrské sítě se v budoucnu budou moci napojit další soukromí investoři. Město zahájilo jednání se Stavebním bytovým družstvem ve Frýdku-Místku, které by mohlo být jedním z nich," řekla Musálková.

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