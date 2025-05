V Ostravě začala stavba Městečka bezpečí. Lidé se tam naučí, jak ochránit životy

Karlovarské centrum ročně navštíví asi 25 tisíc lidí. Právě ono bylo inspirací pro Městečko bezpečí v Ostravě, které by ale mělo mít až dvojnásobnou návštěvnost.

„Je velmi složité dostat na jakékoliv školení či edukaci zejména dospělou populaci. Nám se za ta léta ukázalo, že optimální je dostat informace do rodin prostřednictvím dětí,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.

V městečku budou navíc všechny potřebné informace soustředěné na jednom místě. Návštěvníci si v areálu budou moci vyzkoušet, jak se zachovat při požáru, povodni, dopravní nehodě nebo třeba při chemickém útoku.

Podle ředitele záchranné služby Davida Holeše je důležité, aby se lidé seznámili s prací a fungováním složek integrovaného záchranného systému. Hlavní nejistota lidí při krizových situacích totiž často plyne z toho, že nevědí, co se bude dít.

„Pokud mají možnost si v klidu tyto situace vyzkoušet, tak nebudou tolik zaskočeni a tolik stresovaní reálnou situací, která se jim může v běžném životě stát,“ míní Holeš.

Podle krajského policejního ředitele Tomáše Kužela bude pracoviště přínosné i pro samotné záchranné složky. Dnes musí dojíždět na školy a jednotlivé situace tam modelovat, v centru už budou připravené a zasazené do odpovídajícího prostředí. „Když někam chodíme a všechno to tam musíme simulovat, je to pro nás velmi složité,“ podotkl Kužel.

Městečko bezpečí bude stát mezi obchodním centrem Avion a základnou hasičů i záchranářů v Ostravě - Zábřehu. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Areál, který vzniká na pozemcích v blízkosti Avion Shopping Parku Ostrava, bude provozovat Trojhalí Karolina. O provozní náklady, které jsou odhadovány na deset až 12 milionů korun, se bude dělit město a kraj.

Na výuce se budou podílet hasiči, záchranáři a policie. „V dnešní době, kdy čelíme častějším extrémním jevům, kybernetickým hrozbám i klimatickým změnám, je schopnost obyvatel reagovat na krizové situace klíčová. Tento projekt je investicí do bezpečnosti nás všech,“ řekl hejtman Josef Bělica.

Primátor Jan Dohnal doplnil, že městečko vyroste na ploše téměř dvou hektarů. „V regionu zcela schází komplexní a kvalitní systém pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí a mládeže v oblastech běžných rizik i mimořádných událostí. Velkou inspirací byl projekt Svět záchranářů provozovaný od roku 2015 v Karlových Varech,“ zopakoval ostravský primátor.

Jak funguje podobné centrum v Karlových Varech: