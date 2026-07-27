Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology

Městská nemocnice Ostrava (MNO) bude vzdělávat klinické psychology. Poprvé totiž získala od ministerstva zdravotnictví akreditaci pro celý specializační vzdělávací program v oboru klinická psychologie. Zdravotnické zařízení tak chce posílit svůj odborný tým a rozvíjet další služby pro pacienty. Novinářům to sdělila mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
Klinických psychologů je v Česku nedostatek, přitom zájem o jejich péči roste. V tuzemsku jich působí zhruba 1500 a každoročně přibývá pouze 30 až 40 nových specialistů. "Jednou z příčin je omezený počet akreditovaných pracovišť, na kterých mohou psychologové ve zdravotnictví absolvovat nejméně čtyřleté specializační vzdělávání a po jeho absolvování se stát klinickým psychologem," uvedla mluvčí.
Městská nemocnice bude kompletní přípravu zajišťovat jako jedno z mála zařízení v Moravskoslezském kraji. "Získaná akreditace potvrzuje, že máme kvalitní odborné zázemí a dostatečně široké spektrum výkonů. Je to důležitý krok k vybudování stabilního týmu klinických psychologů, který bude schopen reagovat na rostoucí potřeby pacientů i jednotlivých klinických oborů naší nemocnice,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.
O prázdninách nastoupí do nemocnice první nová psycholožka, dvě další na podzim. Další odborníky chce nemocnice přijmout v souvislosti s připravovaným Kognitivním centrem při neurologickém oddělení i s rozvojem klinicko-psychologických služeb pro další obory nemocnice.
"Posílení týmu umožní zajistit více vyšetření přímo v nemocnici. Týká se to například pacientů, kteří potřebují psychologické vyšetření před bariatrickou operací a dnes často hledají volné termíny mimo nemocnici. Více odborníků zároveň vytvoří prostor pro rozšíření ambulantních služeb, nové skupinové programy a další specializovanou péči," doplnila mluvčí.
Nemocnice na akreditaci naváže rozšiřováním vzdělávacích aktivit. Mohla by pořádat kazuistické semináře a další odborné vzdělávací akce pro klinické psychology z celého regionu. Psycholog ve zdravotnictví pracuje pod odborným dohledem klinického psychologa. Klinický psycholog vykonává svou činnost samostatně a může školit budoucí klinické psychology. Akreditace, kterou nemocnice získala, má pětiletou platnost. Tým psychologů nyní v zařízení tvoří pět lidí, další tři přibudou v následujících měsících. Během jednoho roku služeb klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictví, kteří působí v nemocnici, využilo 1213 pacientů. Většina z nich opakovaně, počet návštěv je tak násobně vyšší.