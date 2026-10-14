Městská nemocnice Ostrava chystá rozšíření a modernizaci urgentního příjmu

Městská nemocnice Ostrava (MNO) připravuje modernizaci a rozšíření urgentního příjmu. Pro jeho potřeby vybuduje dvoupodlažní pavilon a opraví i prostory, kde pracoviště funguje nyní. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Náklady na stavbu budou zhruba 181 milionů korun bez DPH, dalších 45 milionů korun budou stát navazující projekční práce, cesty a zpevněné plochy.
Pracoviště patří k nejvytíženějším v nemocnici, ročně jeho pracovníci ošetří téměř 50.000 pacientů. Současné zázemí je prostorově nevyhovující a nemá ani dostačující kapacitu. "Urgentní příjem je vstupní branou nemocnice pro velkou část akutních pacientů a jeho fungování ovlivňuje řadu dalších oddělení. Modernizace proto není izolovanou stavební investicí. Zlepší návaznost péče v celé nemocnici a zároveň vytvoří odpovídající pracovní podmínky pro týmy, které zde zajišťují nepřetržitý provoz," řekl ředitel nemocnice Petr Uhlig.
Nový dvoupodlažní pavilon bude mít podlahovou plochu 1475 metrů čtverečních a projekt počítá i s přestavbou dalších více než 1500 metrů čtverečních v pavilonu E2. "Zásadní změnou bude oddělení pacientů přivážených sanitkou od těch, kteří přicházejí sami. Vznikne nový prostor pro triáž (třídění pacientů), čekárna, bezpečnostní a izolační boxy, expektační lůžka i potřebné zázemí pro zaměstnance," řekla mluvčí.
Urgentní příjem funguje nepřetržitě. Pomáhá pacientům po úrazech i lidem s akutními chirurgickými a interními obtížemi nebo v ohrožení života. Denně ošetří 130 až 150 pacientů. "Dnes k nám pacienti přicházejí ze tří různých směrů a ve špičkách celý prostor připomíná včelí úl. Pacienti čekají i na chodbách, kudy zároveň převážíme další nemocné a zdravotnický materiál, a mísí se zde akutní a neakutní provoz. V novém zázemí projde samostatně příchozí pacient jedním vstupem a triáží, která ho hned nasměruje tam, kde dostane odpovídající péči," uvedl primář Centrálního příjmu s Emergency Martin Šustek.
Pacienti přivezení záchrannou službou, kteří jsou zpravidla ve vážnějším zdravotním stavu, budou směřováni přímo k pozorovacím lůžkům, nebo do pohotovostní části. "Velkou změnou bude právě péče o pacienty, u kterých není na první pohled jasné, do které odbornosti jejich obtíže patří. Dnes je někdy musíme přesouvat mezi ambulancemi. Nově bude pacient na expektačním lůžku a potřební specialisté přijdou za ním. Pro nemocného je to komfortnější a pro nás bezpečnější a efektivnější způsob péče,“ doplnil Šustek.
Nový urgentní příjem by nemocnice chtěla začít budovat v roce 2028. Stavba by měla trvat dva roky.