Městská nemocnice Ostrava mění stravu pro pacienty s obtížemi při polykání

Městská nemocnice Ostrava mění stravu pro pacienty, kteří mají obtíže s polykáním. K její přípravě začala využívat speciální mixér, který dokáže připravit jemnější a homogennější kašovitou stravu. Nemocnice do něj investovala téměř 400.000 korun, řekla ČTK mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
Speciálně upravená strava se chystá pro pacienty, kteří mají kvůli věku, onemocnění nebo poruchám polykání problémy s příjmem běžné stravy. Denně připravují zaměstnanci nemocniční kuchyně přibližně 120 takových porcí.
"Nový způsob přípravy potravy je důležitý zejména u pacientů s dysfagií, tedy poruchou polykání, která může ztěžovat zpracování potravy v ústech i bezpečné polknutí sousta. Rovnoměrná konzistence omezuje nežádoucí kousky a různé struktury v jednom soustu a usnadní jeho polykání. Nová technologie nachází uplatnění také u geriatrických a onkologických pacientů, kteří potřebují jemnější stravu," uvedla mluvčí. Přibližně polovina speciálně upravených porcí směřuje do léčebny dlouhodobě nemocných a Domova s pečovatelskou službou Radvanice.
"U pacientů, kteří mají problémy s polykáním, není konzistence jídla jen otázkou komfortu, ale důležitou součástí péče. Chceme jim nabídnout stravu, která odpovídá jejich zdravotním potřebám, bude nutričně hodnotná a současně pro ně chuťově i vzhledově co nejpřijatelnější. Důležité není jen to, co pacientovi na talíř připravíme, ale také kolik toho skutečně sní," uvedla vedoucí nutričních terapeutů Eliška Sulek.
Nemocnice novým způsobem upravuje dvakrát týdně snídaně a každý den celý oběd. Pacienti k snídani dostávají třeba šunkovou pěnu a zpracovaný toast či kaše a k obědu různé druhy masa podle jídelníčku. Postupně se rozšiřuje také nabídka upravených příloh, například těstovinové či rýžové pyré.
Pokrmy se chystají podle příslušného dietního systému. "Upravujeme receptury, hledáme vhodné suroviny a zkoušíme, které pokrmy dokážeme připravit tak, aby měly potřebnou konzistenci, ale zároveň si zachovaly chuť a byly pro pacienta lákavé. Nová technologie nám v tom otevírá více možností. Každý den sbíráme informace z oddělení, abychom věděli, jak na stravu pacienti reagují," řekl vedoucí Oddělení léčebné výživy a stravování Petr Hikl.
Na zavádění nového způsobu přípravy spolupracují nutriční terapeuti, pracovníci stravovacího provozu a zdravotnický personál. Společně upravují receptury, vybírají vhodné suroviny a plánují rozšíření jídelníčku o další jídla. Nemocnice očekává, že pestřejší a lépe přijímané pokrmy zvýší množství stravy, které pacienti zkonzumují. Do budoucna se také sníží množství nedojedeného jídla.