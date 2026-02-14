Mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná potvrdila, že na nákup vest s balistickou a protivpichovou ochranou vypsalo město soutěž.
Podle informací uvedených na portálu veřejných zakázek poptává Ostrava celkem 535 kusů balistických vest pro skryté nošení s příslušenstvím. „Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4. března,“ doplnila Pokorná.
Podobné vesty, které chrání horní část těla před střelnými, bodnými a sečnými útoky, testuje od loňského prosince například Městská policie České Budějovice. Pokud se v praxi osvědčí, dostanou je tam podle mluvčí Věry Školkové všichni okrskoví strážníci.
Schází třicet strážníků
Městská policie Ostrava funguje od roku 1992 a město je jejím zřizovatelem. Ve sboru je momentálně 655 strážníků. „Asi třicet lidí nám aktuálně chybí,“ řekl ředitel Miroslav Plaček.
Strážníci řeší především narušování veřejného pořádku a přestupky v dopravě.
Zajišťují rovněž bezpečnost na masových sportovních a kulturních akcích. „Stále větší pozornost věnujeme preventivním programům,“ dodal Plaček.