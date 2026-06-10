Městská policie Ostrava pořídí paralyzéry a drony za 1,6 milionu korun

Ostrava uvolnila 1,6 milionu korun na nákup dvou dronů a čtyř elektrických paralyzérů s výcvikovým trenažérem pro městskou policii. Magistrát tak chce posílit akceschopnost strážníků. ČTK to dnes řekl ostravský primátor Jan Dohnal (ODS).
Drony s videokamerou a termovizí mohou pomoci například k pátrání po pohřešovaných dětech či seniorech i ve ztížených podmínkách, třeba v noci, mlze či hustém porostu. "Drony umí být využity v městském prostředí pro monitoring třeba zahrad. Nějaký průzkum lokality může zabrat hodně času, drony proletí tu lokalitu podstatně rychleji," řekl Dohnal.
Drony lze podle něj využít i k dohledu při hromadných akcích, kdy umožňují včasnou identifikaci rizik a bezpečnou koordinaci hlídek. "Počítáme také s využitím dronů při živelních pohromách, kde mohou velice efektivně provádět monitoring vodních toků a celého ohroženého území," uvedl primátor.
Paralyzéry doplní donucovací prostředky, které městská policie využívá. Primátor řekl, že strážníci mají i střelné zbraně a umí je používat, ale tasery jsou v ulicích plných lidí bezpečnější alternativou.