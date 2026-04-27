Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře dnes poprvé od vypuknutí kauzy předstoupil před městské zastupitele. Návrh na jeho případné odvolání z funkce ale ze strany opozičních zastupitelů nepadl. Wolf novinářům znovu zopakoval, že chce zůstat v politice a sám rezignovat nehodlá. Svou vinu od počátku odmítá. Zástupci SOCDEM a ANO, kteří v Karviné tvoří koalici, už od počátku kauzy avizovali, že rezignaci primátora požadovat nebudou.
V budoucnu podle primátora přijde doba, kdy svým kolegům v zastupitelstvu vše vysvětlí, dnes ale před nimi o svém obvinění nehovořil. Opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM), který v minulosti poukazoval na to, že by rezignace byla nejlepším řešením, dnes řekl, že se chce s primátorem setkat. "Primátor na tiskové konferenci řekl, že bude jednat i s opozicí. Zatím s námi nejednal. Vyslechneme si ho a vyčkáme, co nám řekne. Jsme v opozici pouze dva členové (KSČM), takže co jsem měl dnes udělat, jen nějaké prázdné gesto, které by stejně nevyšlo?" řekl Hajdušík. Dodal, že schůzku s primátorem by si rád dohodl. "Vyčkáme, co nám řekne."
Wolf řekl, že pokud o to někdo požádá, nemá problém s tím, aby byla v prvoligovém klubu MFK Karviná provedena mimořádná kontrola. Klub ale bývá kontrolován každoročně.
"Bavili jsme se o tom na poradě, u nás probíhá klasický každoroční interní audit všech organizací, akciová společnost má daňového poradce, má auditní zprávu, takže je to akciová společnost, která prochází licenčním řízením, takže si myslím, že i v rámci toho si nikdo nemůže dovolit nic, co by bylo v rozporu se zákony," uvedl Wolf, který je přesvědčen o tom, že v klubu je vše v pořádku. Primátor rovněž znovu potvrdil, že hodlá kandidovat v nadcházejících komunálních volbách. Měl by být lídrem nezávislé kandidátky. "Pokud mě občané nezvolí, tak půjdu a budu řešit svůj život dál jiným způsobem," uvedl Wolf.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila 47 disciplinárních řízení. Kromě nižších soutěží se vyšetřování týká i prvoligové Karviné a druholigové Opavy.
Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly v březnu do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Soud ve Zlíně vzal do vazby tři obviněné, jedním z nich byl bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. K dalším patřili podle serveru iSport.cz brankář divizního Znojma Marek Kalina a jeho spoluhráč Michal Suchý. Ve vazbě skončil i bývalý manažer třetiligového Startu Brno Jakub Prokeš. Dva z nich již soud z vazby na žádost žalobce propustil v předchozích dnech, podle webu iSport.cz šlo o Kalinu a Suchého. Ve čtvrtek byl propuštěn další muž. Podle České televize, která na propuštění upozornila, má jít o Jakuba Prokeše. Škoda v korupční kauze přesahuje u některých obviněných deset milionů korun.