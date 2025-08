Tyto pohledy z Vyšehradu jsou vždy něčím neobvyklým, co každého návštěvníka této výšiny nad Prahou uchvátí svou zvláštností.

OBRAZEM: Festival Let It Roll poprvé v Mostě: U jezera se baví 25 tisíc lidí

Až 25 tisíců fanoušků elektronické hudby se sešlo v Mostě, kde se od čtvrtka koná Let It Roll – největší drum & bassový festival na světě. Až do brzkého nedělního rána si budou užívat špičkovou hudbu...