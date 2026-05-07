Metylovice rozezní Andělské souznění: V kostele vystoupí špičky české klasické hudby

Tradiční cyklus koncertů v Metylovicích letos vsadil na kombinaci nástroje, který je odedávna spojován s nebeskou harmonií, a podmanivého lidského hlasu. Název programu přesně vystihuje atmosféru, kterou tyto dvě talentované umělkyně do sakrálních prostor přinášejí. Hosté se mohou těšit na vystoupení Kateřiny Englichové, která patří k nejuznávanějším harfenistkám současnosti a její koncertní dráha zahrnuje prestižní sály po celém světě. Sekundovat jí bude Martina Kociánová, kterou veřejnost zná nejen jako zkušenou novinářku a redaktorku, ale také jako vyhledávanou mezzosopranistku s hlubokým a procítěným projevem.
Celá akce se uskuteční v neděli 17. května 2026 v 15:30 hodin v kostele Všech svatých v Metylovicích, a to za podpory místní farnosti. Vstupenky je možné zakoupit moderní cestou přes QR kód na portálu boomevents.org nebo osobně na Obecním úřadě v Metylovicích u paní Vrbové. Pro ty, kteří se rozhodnou na poslední chvíli, bude prodej zajištěn také přímo na místě před zahájením koncertu.
Věříme, že spojení těchto dvou výjimečných žen v akusticky i historicky cenném prostředí metylovského kostela přinese posluchačům skutečný klid a radost. Všichni milovníci krásné hudby jsou na toto hudební pohlazení srdečně zváni.