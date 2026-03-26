Primátor Karviné prolomil dvoudenní mlčení a vyjádřil se k obvinění z korupce

Autor: jog
  15:22aktualizováno  15:58
Karvinský primátor Jan Wolf (nestr.) prolomil po dvou dnech své mlčení ohledně fotbalové korupční kauzy, v níž je obviněn, a prostřednictvím mluvčí magistrátu poslal médiím prohlášení. V něm uvedl, že s obviněními v aféře nesouhlasí a chce očistit své jméno.
Karvinský fotbalový klub a primátora Jana Wolfa vyšetřují kvůli obvinění z korupce | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...
Pořadatelé o přestávce utkání MFK Karviná - Sigma Olomouc upravují hrací plochu.
11 fotografií

„Nesouhlasím s obviněními, která byla vůči mé osobě vznesena. Jsem připraven poskytovat orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění vyšetřovaných skutečností,“ zaslal dnes odpoledne Wolf prohlášení médiím prostřednictvím mluvčí města Moniky Dankové.

Od úterního rána nebylo jasné, kde se primátor nachází, povědomí o něm neměli ani jeho kolegové ve vedení magistrátu, přičemž jeho první náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM) přebral jeho pravomoci. Nyní se však ozval.

„Pevně věřím, že se mi podaří očistit mé jméno a dobrou pověst, kterou jsem získal za bezmála dvacet let usilovné práce pro město Karviná a pro karvinský fotbal,“ pokračuje v prohlášení Wolf.

Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončili čtyři obvinění, mezi nimi Prokeš i Býma

„V současné době, kdy probíhají úkony trestního řízení, se bohužel nemohu vyjádřit více. Jakmile to bude možné s ohledem na probíhající řízení jsem připraven se vyjádřit více,“ dodal primátor, který padesátitisícovou Karvinou vede od roku 2018.

Poté, co ve středu Wolfův mobil měl jen obsazovací tón, dnes už zase vyzvání. Primátor však hovor nezvedl a v prohlášení upozornil, že s médii bude komunikovat jen přes svého právníka.

Karvinská mluvčí také zaslala prohlášení zbývajícího vedení města tvořeného koalicí SOCDEM a hnutí ANO. „Úřad plně respektuje ústavní princip presumpce neviny,“ uvedla Danková a zopakovala, že na chodu magistrátu se tento případ nijak neprojevil.

Karvinský klub přichází o sponzory

Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.

U pěti obviněných byl podán návrh na vzetí do vazby, Wolf mezi nimi nebyl. Tři návrhy projednával dnes Okresní soud ve Zlíně, dva Městský soud v Brně. Do vazby soudy nakonec poslaly čtyři obviněné.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné právě s prvoligovou Karvinou, kterou podezírá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím Wolfa či dalších lidí nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024.

Svou vinu odmítá i klub MFK Karviná. Jenže kvůli současné aféře přichází o sponzory. Nejprve oznámil ukončení spolupráce generální sponzor OKD a později i sázková společnost Chance.

Městem kolovaly divoké historky

Řešit se má rovněž možný úplatek sto tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.

Podle opozice by Wolf měl odstoupit z funkce. „Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu a předá to někomu jinému,“ řekl opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM).

OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory

Radní města se na středečním jednání jednomyslně shodli, že nesvolají mimořádné zasedání zastupitelstva, protože by připadlo na přibližně stejné datum jako řádné, které se má konat 27. dubna.

V Karviné o primátorově zmizení, který byl nejspíše zadržen v cele předběžného zadržení, kolovaly poměrně divoké historky. Například ty, že uprchl do Švýcarska k českoamerickému byznysmenovi Zdeňkovi Bakalovi, bývalém majiteli těžařské firmy OKD a přes firmu Asental stále majiteli mnoha pozemků právě na Karvinsku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Český rozhlas a symfonické orchestry společně podpoří regionální kulturu

ilustrační snímek

Větší podporu regionální kultury, zvýšení povědomí o profesionálních hudebních tělesech a rozvoj mladých talentů má přinést spolupráce Českého rozhlasu a...

26. března 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Policie u O2 areny zadržela muže s falešnými lístky na MS v krasobruslení

Policie zadržela u arény muže s falešnými vstupenkami na MS

Policisté z týmu TIKET, který se specializuje na podvody se vstupenkami na velké sportovní akce, ve čtvrtek zadrželi poblíž O2 areny v Praze osmatřicetiletého muže podezřelého z podvodu. Podle...

26. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Na stamiliony zapomeňte. Vláda nepošle peníze na proměnu ghetta ve Šluknově

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Plán radnice ve Šluknově na Děčínsku na odkup bytů na místním problematickém sídlišti, který měl napomoci zlepšení neutěšené situace, se odsouvá na neurčito. Státní rozpočet, který schválila současná...

26. března 2026  16:02

Nadváhou trpí více dětí a mladší než v minulosti, chybí pohyb, říká terapeutka

ilustrační snímek

Nadváhou trpí mladší děti než v minulosti a je jich stále více. A tím, jak jich je tolik, stává se obezita normou a mnozí rodiče nechtějí slyšet, že jejich...

26. března 2026  14:26,  aktualizováno  14:26

Studenti z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům

ilustrační snímek

Studenti uměleckých škol z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům. Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště a Škola umeleckého...

26. března 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Štefánikova a Benešova ulice v Brně se promění,město plánuje jejich rekonstrukci

ilustrační snímek

Brno plánuje rekonstrukci Štefánikovy a Benešovy ulice. Radní vybrali firmu, která za více než 34 milionů korun připraví projektovou dokumentaci na...

26. března 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

KomornĂ­ scĂ©na ArĂ©na Ostrava uvede inscenaci Klaus Mann napsal Mefista

Ostravské divadlo Komorní scéna Aréna připravuje premiéru inscenace Tomáše Vůjtka nazvané Klaus Mann napsal Mefista. Hra představí osudy německého spisovatele...

26. března 2026  14:15,  aktualizováno  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.