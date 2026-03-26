Primátor Karviné prolomil dvoudenní mlčení a vyjádřil se k obvinění z korupce

„Nesouhlasím s obviněními, která byla vůči mé osobě vznesena. Jsem připraven poskytovat orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění vyšetřovaných skutečností,“ zaslal dnes odpoledne Wolf prohlášení médiím prostřednictvím mluvčí města Moniky Dankové.
Od úterního rána nebylo jasné, kde se primátor nachází, povědomí o něm neměli ani jeho kolegové ve vedení magistrátu, přičemž jeho první náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM) přebral jeho pravomoci. Nyní se však ozval.
„Pevně věřím, že se mi podaří očistit mé jméno a dobrou pověst, kterou jsem získal za bezmála dvacet let usilovné práce pro město Karviná a pro karvinský fotbal,“ pokračuje v prohlášení Wolf.
Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončili čtyři obvinění, mezi nimi Prokeš i Býma
„V současné době, kdy probíhají úkony trestního řízení, se bohužel nemohu vyjádřit více. Jakmile to bude možné s ohledem na probíhající řízení jsem připraven se vyjádřit více,“ dodal primátor, který padesátitisícovou Karvinou vede od roku 2018.
Poté, co ve středu Wolfův mobil měl jen obsazovací tón, dnes už zase vyzvání. Primátor však hovor nezvedl a v prohlášení upozornil, že s médii bude komunikovat jen přes svého právníka.
Karvinská mluvčí také zaslala prohlášení zbývajícího vedení města tvořeného koalicí SOCDEM a hnutí ANO. „Úřad plně respektuje ústavní princip presumpce neviny,“ uvedla Danková a zopakovala, že na chodu magistrátu se tento případ nijak neprojevil.
Karvinský klub přichází o sponzory
Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
U pěti obviněných byl podán návrh na vzetí do vazby, Wolf mezi nimi nebyl. Tři návrhy projednával dnes Okresní soud ve Zlíně, dva Městský soud v Brně. Do vazby soudy nakonec poslaly čtyři obviněné.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné právě s prvoligovou Karvinou, kterou podezírá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím Wolfa či dalších lidí nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024.
Svou vinu odmítá i klub MFK Karviná. Jenže kvůli současné aféře přichází o sponzory. Nejprve oznámil ukončení spolupráce generální sponzor OKD a později i sázková společnost Chance.
Městem kolovaly divoké historky
Řešit se má rovněž možný úplatek sto tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.
Podle opozice by Wolf měl odstoupit z funkce. „Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu a předá to někomu jinému,“ řekl opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM).
OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory
Radní města se na středečním jednání jednomyslně shodli, že nesvolají mimořádné zasedání zastupitelstva, protože by připadlo na přibližně stejné datum jako řádné, které se má konat 27. dubna.
V Karviné o primátorově zmizení, který byl nejspíše zadržen v cele předběžného zadržení, kolovaly poměrně divoké historky. Například ty, že uprchl do Švýcarska k českoamerickému byznysmenovi Zdeňkovi Bakalovi, bývalém majiteli těžařské firmy OKD a přes firmu Asental stále majiteli mnoha pozemků právě na Karvinsku.