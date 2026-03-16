Mimořádné práce na vodovodní síti mohou krátkodobě ovlivnit dodávky vody v Ostravě

Rekonstrukci vodojemu zajišťuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK). Vodojem Krmelín představuje klíčový prvek zásobování pitnou vodou pro významnou část Ostravy, zejména pro městský obvod Ostrava-Jih. Jeho dočasné vyřazení z provozu se může dotknout také oblastí Hrabová, Kunčice, Nová Bělá a Stará Bělá.
Společnost OVAK je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území Ostravy a současně největším odběratelem vody od SmVaK. V rámci vzájemné spolupráce zajistí náhradní zásobování, reverzní dodávky i využití alternativních zdrojů pitné vody tak, aby byl dopad na odběratele co nejmenší.
Termín plánované odstávky
Rekonstrukci předchází vybudování obtoku akumulace, které si vyžádá dočasné odstavení vodojemu. Práce jsou naplánovány na noc ze 17. na 18. března 2026, v čase od 16.00 do 6.00 hodin.
Možné dopady na odběratele
Přestože obě společnosti činí maximální kroky ke zmírnění dopadů, nelze vzhledem k rozsahu zásahu zcela vyloučit:
- dočasné zakalení vody v důsledku změn proudění v síti,
- snížení tlaku vody,
- krátkodobé přerušení dodávky, zejména ve vyšších patrech budov (obvykle nad 4.–5. podlaží).
Vyšší pravděpodobnost omezení se týká zejména oblastí Výškovice, Dubina, vybraných částí Hrabůvky, Hrabové, Kunčic, Nové Bělé a Staré Bělé.
Dopad na dodávky teplé vody
Společnost OVAK není dodavatelem teplé vody, ta je však běžně vyráběna ohřevem vody pitné. Případné výkyvy v dodávkách studené vody se proto mohou krátkodobě projevit i v dodávkách vody teplé.
Doporučení pro odběratele
Po opětovném zprovoznění vodovodní sítě může dojít k dočasnému zhoršení senzorických vlastností vody. Zakalení nebo změna barvy bývá způsobena uvolněnými minerálními usazeninami, které se běžně nacházejí v potrubí v nerozpuštěné formě. Při změnách proudění může dojít k jejich rozvíření, zejména u železitých či vápenato-hořečnatých sedimentů. Tyto látky nepředstavují zdravotní riziko, mohou však přechodně ovlivnit vzhled vody.
Po dobu výskytu zákalu se nedoporučuje prát prádlo, aby nedošlo k jeho případnému zabarvení.
Podrobnosti k modernizaci vodojemu jsou k dispozici na webových stránkách společnosti SmVaK.
Kontakty
- Poruchová linka OVAK: 800 202 700
- Zákaznická linka OVAK: 848 100 700
Společnost OVAK děkuje odběratelům za pochopení a omlouvá se za případné komplikace způsobené nezbytnými pracemi na vodovodní síti.