Mimořádné práce na vodovodní síti mohou krátkodobě ovlivnit dodávky vody v Ostravě

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) informuje obyvatele města Ostrava o plánovaných mimořádných pracích na vodovodní síti, které souvisejí s rekonstrukcí vodojemu Krmelín. Tyto nezbytné zásahy mohou krátkodobě ovlivnit tlak vody nebo způsobit její dočasné zakalení.

Rekonstrukci vodojemu zajišťuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK). Vodojem Krmelín představuje klíčový prvek zásobování pitnou vodou pro významnou část Ostravy, zejména pro městský obvod Ostrava-Jih. Jeho dočasné vyřazení z provozu se může dotknout také oblastí Hrabová, Kunčice, Nová Bělá a Stará Bělá.

Společnost OVAK je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území Ostravy a současně největším odběratelem vody od SmVaK. V rámci vzájemné spolupráce zajistí náhradní zásobování, reverzní dodávky i využití alternativních zdrojů pitné vody tak, aby byl dopad na odběratele co nejmenší.

Termín plánované odstávky

Rekonstrukci předchází vybudování obtoku akumulace, které si vyžádá dočasné odstavení vodojemu. Práce jsou naplánovány na noc ze 17. na 18. března 2026, v čase od 16.00 do 6.00 hodin.

Možné dopady na odběratele

Přestože obě společnosti činí maximální kroky ke zmírnění dopadů, nelze vzhledem k rozsahu zásahu zcela vyloučit:

  • dočasné zakalení vody v důsledku změn proudění v síti,
  • snížení tlaku vody,
  • krátkodobé přerušení dodávky, zejména ve vyšších patrech budov (obvykle nad 4.–5. podlaží).

Vyšší pravděpodobnost omezení se týká zejména oblastí Výškovice, Dubina, vybraných částí Hrabůvky, Hrabové, Kunčic, Nové Bělé a Staré Bělé.

Dopad na dodávky teplé vody

Společnost OVAK není dodavatelem teplé vody, ta je však běžně vyráběna ohřevem vody pitné. Případné výkyvy v dodávkách studené vody se proto mohou krátkodobě projevit i v dodávkách vody teplé.

Doporučení pro odběratele

Po opětovném zprovoznění vodovodní sítě může dojít k dočasnému zhoršení senzorických vlastností vody. Zakalení nebo změna barvy bývá způsobena uvolněnými minerálními usazeninami, které se běžně nacházejí v potrubí v nerozpuštěné formě. Při změnách proudění může dojít k jejich rozvíření, zejména u železitých či vápenato-hořečnatých sedimentů. Tyto látky nepředstavují zdravotní riziko, mohou však přechodně ovlivnit vzhled vody.

Po dobu výskytu zákalu se nedoporučuje prát prádlo, aby nedošlo k jeho případnému zabarvení.

Podrobnosti k modernizaci vodojemu jsou k dispozici na webových stránkách společnosti SmVaK.

Kontakty

  • Poruchová linka OVAK: 800 202 700
  • Zákaznická linka OVAK: 848 100 700

Společnost OVAK děkuje odběratelům za pochopení a omlouvá se za případné komplikace způsobené nezbytnými pracemi na vodovodní síti.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Společnost dm představuje iniciativu Na budoucnosti nám záleží. Iniciativa dm vypráví inspirativní příběhy lidí, kteří pomáhají měnit svět k?lepšímu

16. března 2026

Hrad Roštejn vyhlíží novou sezonu, letos se návštěvníkům otevře na Velký pátek

Hrad Roštejn.

Příprava expozic hradu Roštejn na Jihlavsku na novou sezonu trvá i pět týdnů. Kromě úklidu, včetně čištění koberců a odkrývání nábytku, je nutná především instalace všech citlivých exponátů...

16. března 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Noční nehoda s pěti zraněnými. Jeden z pasažérů patrně cestoval v kufru auta

Složky IZS zasahují u dopravní nehody u Sojovic na Mladoboleslavsku. (16....

Vážná dopravní nehoda se stala v neděli pozdě večer u obce Sojovice na Mladoboleslavsku. Vozidlo Škoda tam zarazilo do stromu. Zranilo se pět lidí, pro jednoho člověka letěl vrtulník. Řidič nejspíš...

16. března 2026  8:52

Huawei, Meralco a SANXING Ningbo představují řešení pro inteligentní distribuci a zahajují majákovou iniciativu

16. března 2026  8:21

Bitka na maturitním plese budoucích policistů. Zasahovat musela záchranka

ilustrační snímek

Maturitní ples střední školy TRIVIS Praha ve Fóru Karlín skončil v sobotu večer rvačkou. Na místo museli krátce před půlnocí vyjet policisté, jeden člověk utrpěl zranění hlavy. Okolnosti incidentu...

16. března 2026  8:12

72 % dospělých Čechů má zkušenost s konopím

16. března 2026

Metro linky D mění ceny i čtvrti. „Béčko“ zdražuje lokality až na okrajích Prahy

Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč

Nová linka metra D má do rozjezdu ještě hodně daleko, už ale tlačí ceny nemovitostí ve svém dosahu nahoru. U stanice Písnice investoři počítají s rozsáhlou výstavbou. Pražská rada v souvislosti s...

16. března 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Jak navrhnout dům s levnější údržbou? Domerino to ukazuje budoucím architektům

16. března 2026

Trnovanskou ulici v Teplicích letos čeká rozsáhlá úprava

Teplický magistrát chystá rozsáhlé stavební úpravy v Trnovanské ulici, jejichž...

Teplický magistrát chystá rozsáhlé stavební úpravy v Trnovanské ulici, jejichž cílem je zlepšení dopravní situace a výrazné navýšení počtu parkovacích míst ze současných 71 na 135. Projekt zároveň...

16. března 2026  6:59,  aktualizováno  9:16

U hasičské zbrojnice ve Varnsdorfu přibyly varovné semafory

Varovný semafor u hasičské zbrojnice ve Varnsdorfu

U hasičské zbrojnice ve Varnsdorfu byly nově instalovány varovné semafory, které upozorňují řidiče na výjezd zásahových vozidel. Přinést mají zvýšení bezpečnosti nejen samotných hasičů, ale i...

16. března 2026  6:59

Chomutov nekoupí budovu Admiral

Zpráva z vašeho okresu

Chomutovská radnice nekoupí budovu Admiral, ve které je noční klub s diskotékou.

16. března 2026  6:59

