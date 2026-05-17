Minimálně dva senátoři budou obhajovat v Moravskoslezském kraji svůj mandát

Minimálně dva senátoři budou v podzimních senátních volbách obhajovat v Moravskoslezském kraji svůj mandát. ODS chce do boje o senátorské křeslo v obvodu Ostrava-město opět nasadit přednostu Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřeje Šimetku a v obvodu Frýdek-Místek bude za STAN znovu kandidovat starostka Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku Helena Pešatová. Zjistila to ČTK. Senátní volby budou letos také v obvodu Karviná.
Zatím není jasné, zda bude svůj mandát v obvodu Karviná obhajovat také místostarosta Stonavy na Karvinsku Ondřej Feber (ANO). Hnutí totiž dosud zveřejnilo pouze kandidátku pro obvod Ostrava-město, kterou bude náměstkyně ostravského primátora a starostka městského obvodu Poruba Lucie Baránková Vilamová.
Většina uskupení zatím s ohlášením kandidatury ještě vyčkává, mnozí nominace řeší na stranické úrovni. Jasněji má ODS, která kromě Šimetky chce mít kandidáta i v obvodu Karviná, kde se o post senátora bude ucházet lékař Aleš Polách. V obvodu Frýdek-Místek občanští demokraté pravděpodobně vlastního kandidáta stavět nebudou.
Například Piráti nebudou mít kandidáta v Ostravě a Frýdku-Místku, ale zvažují, že by mohli usilovat o senátorské křeslo v obvodu Karviná. Lidovci vlastního kandidáta nechtějí stavět v žádném z obvodů, chtějí vyjádřit podporu některému z jiných kandidátů. SPD zatím nominace na senátorské posty řeší interně, rozhodnutí koordinuje s vedením hnutí.
Podobně jsou na tom také komunisté, kteří by svého kandidáta chtěli mít v obvodech Ostrava a Frýdek-Místek. Uchazeče už mají vytipovány, ale definitivní rozhodnutí by mělo padnout až po sjezdu strany, který se bude konat koncem května. Hnutí STAN by kromě Pešatové mohlo kandidáta na senátora mít i v obvodu Karviná, o obsazení postu se ale stále jedná. V obvodu Ostrava o vlastním kandidátovi neuvažuje.