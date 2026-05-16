Srdcovka za padesát melounů, říká Mirai Navrátil o festivalu v rodném městě

Martin Jiroušek
  17:12aktualizováno  17:12
Hudebník a frontman kapely nesoucí jeho jméno Mirai Navrátil se v posledních letech vedle vlastní tvorby prosazuje také v roli pořadatele a dramaturga. Stojí za festivalem FM City Fest ve Frýdku-Místku, který spoluzakládal a který se vypracoval mezi největší hudební akce v Česku.
Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024). | foto: Radek Vebr, MAFRA

Snímek ze sobotního vystoupení skupiny Mirai ve Švihově na Klatovsku (29....
Skupina Mirai v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. května 2025)
Mirai Navrátil v Show Jana Krause (15. května 2024)
Letošní osmnáctý ročník hudebního festivalu Hrady CZ přilákal do Švihova špičky...
7 fotografií

V rozhovoru vypráví o tom, jak se festival skládá, co obnáší shánění hvězd i o tom, zda se podobné projekty v menších městech mohou ekonomicky vůbec udržet.

Když se řekne dělat festival ve Frýdku-Místku, co to pro vás vlastně znamená? Je to ještě hlavně srdcová záležitost, nebo už čistě profesionální projekt?
Je to určitě srdcovka. Jen s velikostí roste zodpovědnost vůči lidem, kteří v nás vkládají důvěru a chodí, takže samozřejmě je s tím fůra nejen zábavy, ale i starostí.

Jak byste ten festival popsal? V čem je jiný než velké festivaly v Praze nebo jinde?
Jsme fesťák dramaturgicky postavený na tom nejlepším z Česka a Slovenska, ale posledních pár let vozíme i velké zahraniční hvězdy. Poslední roky řešíme už víc a víc komfort lidí, doprovodné záležitosti a ladíme detaily, kde je vždycky prostor být lepší. Zdá se to jako blbost, ale není moc fesťáků u nás, kde nenajdete ‚toitoiku‘, ale kde jsou keramické záchody nejen ve VIP zónách. FM City Fest si dává záležet na těchto věcech.

Člověk se musí hlídat v tom, aby nevystřílel v jednom roce všechny náboje, protože se pak zákonitě dostáváte do slepé uličky. Letos jsou tím řešením Alan Walker a Robin Schulz.

Vy jste zároveň u dramaturgie festivalu. Jak ta role vypadá?
Dramaturgie je asi jedna z mých hlavních rolí. Co se týče programu, je to různě. Kolegové Mikuláš a Kuba neustále tlačí na lepší a lepší program, který nás pak stojí víc a víc peněz, a nevím, kam až to pak může vést. Už jsme za ty roky vyčerpali všechna největší česká jména a pak zpravidla skautuju, co by pro nás bylo fajn ze zahraničí. Člověk se musí hlídat v tom, aby nevystřílel v jednom roce všechny náboje, protože se pak zákonitě dostáváte do slepé uličky. Letos jsou tím řešením Alan Walker a Robin Schulz.

Na frýdecko-místecký festival FM City Fest přijede hvězdný DJ Alan Walker

Podle čeho reálně vybíráte interprety?
Kombinace všeho. Hudební vkus se tam určitě otiskne, ale snažím se primárně myslet na to, co potěší lidi. Nedělám svůj playlist na Spotify, co poslouchám ve fitku. To by nedopadlo dobře.

Stalo se vám, že jste chtěl na festival konkrétní jméno dostat za každou cenu, ale nakonec to z různých důvodů nevyšlo?
To je součástí naší práce. Většinou dopředu řešíme x jmen, která by se nám líbila, a pak z toho vykrystalizuje těch pár, co skončí na plakátu, protože třeba zrovna jedou turné po Evropě, mají volný termín, domluvili jsme se na finančních podmínkách atd. Teď mám na mysli čistě zahraniční interprety. Dokonce se někdy stává, že máte podepsanou smlouvu, zaplacené peníze a ten interpret nedorazí. Ale klepu na dřevo. To se nám zatím stalo za těch deset let jednou. A nic moc s tím neuděláte, protože jsou tak dvě až tři obří agentury, co zastupují půl zeměkoule, a je to pak spor mezi trpaslíkem a golemem.

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).
Snímek ze sobotního vystoupení skupiny Mirai ve Švihově na Klatovsku (29. července 2023)
Skupina Mirai v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. května 2025)
Mirai Navrátil v Show Jana Krause (15. května 2024)
7 fotografií

Jak těžké je dnes dostat na menší festival velká jména?
Chce to trpělivost, kontakty a určitě i šťastnou ruku. Poslední tři roky jsme zlomili návštěvnost přes dvacet tisíc lidí denně, takže už to není malá akce a ty peníze vracíme lidem skrz nabitý program. Tím, že už u agentur časem máte i nějakou historii, ví, že ta akce je profi, hrála tam dřív i další velká jména, baví se s vámi. Nakonec proč ne. Úkolem agentů těch umělců je sehnat kšefty a každý solventní promotér, co dělá kvalitní event, je nakonec ve hře a začíná hra čísel.

Co je v tom případě největší překážkou – termíny, konkurence jiných festivalů nebo čistě ekonomická realita?
Všechno. Je to fakt komplexní věc. Vždycky v tom x měsíců sedím a ty bookingové agentury někdy čekají, jestli nedostanou lepší nabídku. Šponujou vás a vy to musíte nějak ustát. Normální tržnice to je, ale většinou my jsme ti, co dostávají na prdel, protože toho interpreta prostě chceme dostat k nám.

A zažil jste při tomto vyjednávání něco, co vás opravdu překvapilo, třeba nečekanou nebo vyloženě bizarní situaci?
Už vlastně nevím, co je bizarní. Private jet? Nejméně sto dvacet metrů čtverečních velký pokoj na pětihvězdičkovém hotelu v Krakově? Konkrétní značky aut, co vyzvedávají umělce na letišti? Nebo mi přijde bizarní, že někdy přijede interpret, co hraje za miliony z kategorie elektronické hudby, a nedoveze si zvukaře. Pro nás s mou kapelou úplně nemyslitelná věc, ale u DJ scény celkem běžná. A pak samozřejmě také věci, co nepatří do tisku.

Dá se dnes festival v menším městě vůbec ekonomicky udržet v rozumných mezích, nebo je to pořád boj na hraně?
Je to open air. Závisí na počasí, na příjmu z cateringu, od partnerů, dotacích, lístcích. Ani jednu věc z toho výčtu nemůžete opomenout, jinak se to rozsype a jdete do červených čísel. Balancujete na hraně furt. Existují asi jistější podniky. Každý z nás se primárně živí jinými věcmi, ale tohle je srdcovka. Každopádně jsem jako patriot moc rád, že to děláme a že máme jeden z top festivalů u nás.

Co tvoří největší část rozpočtu? Jsou to honoráře interpretů, technické zajištění, nebo něco, co si běžný návštěvník vůbec neuvědomuje?
Mzdy lidí. Pracují u nás stovky lidí. Honoráře interpretů, určitě všechny stage, stavba velkých zón, často stavební úpravy areálů, nájmy, nějaký marketing. Děláme si z toho s klukama srandu, ale je to prodloužený víkend skoro za 50 melounů.

Šponujou vás a vy to musíte nějak ustát. Normální tržnice to je, ale většinou my jsme ti, co dostávají
na prdel, protože toho interpreta prostě
chceme dostat k nám.

A jak se dnes skládá financování festivalu – jaký podíl má město, sponzoři a vstupné? Mění se to v čase?
Určitě jsme zavázáni jak městu, tak kraji a v posledních letech velmi soukromým partnerům, kteří procentuálně zvedají svou participaci. Kdyby nezvedali, zdaleka bychom nemohli lidem nabídnout, co nabízíme. Nebo by se to výrazně projevilo v ceně vstupenky, což taky nechceme.

Zvenku to vypadá jako hudba, zábava a lidé. Co je ale ta „neviditelná“ část organizace, která je nejvíc vyčerpávající?
Řekl bych produkce, mikromanagement, hromada smluv, pracovních dohod, dodavatelů, tendry, vyjednávání podmínek donekonečna. Proč něco, co stálo jeden rok milion, stojí další rok skoro dva. Kdyby ten růst cen všeho šel na pět let zamrazit, ušetřili bychom hrozně moc času stráveného vyjednáváním, kličkováním, brečením.

Farna to s právy vzdala, Mirai je dodělal. Jsem právník, kterého nechceš, říká

Dostáváte se do situací, kdy se musí věci řešit úplně za pochodu, bez plánu B?
Vždycky a vždycky musíte najít nějaké řešení. Najednou vám klekne centrála i ta záložní od výčepů. Nebo se ucpe kanalizace a o půlnoci budíte lidi z technických služeb. Jako dřív asi před osmi lety ty zážitky byly ještě výživnější tím, jak jsme na nic neměli lidi, ale vždycky vás čeká minimálně drobné překvapení. Tam poznáte sílu týmu. Všechny tragické scénáře dopředu nenapíšete. Ale zpravidla skoro vždycky existuje řešení.

Co je pro vás ten moment, kvůli kterému to celé děláte – kdy si řeknete, že to má smysl?
Když vidím ten obrovský dav, jak si zpívá refrény, a mám pocit, že jsou ti lidi šťastní. Když jdu po Frýdku a náhodný kolemjdoucí mi řekne, bylo to super, moc jsme si to užili a díky, že to děláte, přijdeme zas. Když vás váš kámoš poplácá po zádech a řekne: ‚Super mejdan, kámo.‘

A jak byste popsal rozdíl mezi tím stát na pódiu jako hudebník a naopak být za scénou jako dramaturg?
Dramaturgická role se děje v průběhu roku v rámci příprav. Na místě už to odevzdáte lidem v publiku a jen se díváte, jestli jste odvedl dobrou práci. Když tam stojím jako hudebník, na malou chvíli nejsem dramaturg. I když i ten koncert má svou dramaturgii, takže jen tak napůl. Každopádně koncert Mirai na FM City Festu s kapelou každoročně vnímáme jako letní highlight. Extrémně se na to vždycky těším a fakt to máme rádi. Mám pocit, že i lidi.

Jak byste popsal publikum ve Frýdku-Místku? Má něco specifického, nebo se už v tomto směru smazávají rozdíly mezi městy?
Jsme tu doma. Je to cítit. Po koncertě domů většinou chodím pěšky, jak bydlím, asi kilák od areálu. Je tam vždycky hrozně kámošů, známých, rodina. Je to fakt jinačí.

Co rozhoduje o tom, že má festival opravdu silnou atmosféru?
Ten místní patriotismus a kvalita programu. Možná i to, že se snad ví, že to máme jako srdcovku a snažíme se lidem každý rok přinášet víc a nějaký přesah.

Jsme tu doma. Je to cítit. Po koncertě domů většinou chodím pěšky, jak bydlím, asi kilák od areálu.
Je tam vždycky hrozně kámošů, známých, rodina.
Je to fakt jinačí.

Kam se podle vás české festivaly posouvají? K hudbě jako takové, nebo spíš k zážitku jako produktu?
Říkejme tomu spíš komplexní zážitkový balíček. Festivalová kultura se za posledních deset let dost posunula. Lidi chtějí komfort, kvalitní jídlo, drinky, hezké prostředí. Žádný punk a naturalistická turistika jako kdysi.

Jak vidíte budoucnost regionálních festivalů v Česku? Mají prostor růst, nebo spíš přežívají vedle velkých hráčů?
Pravidla se furt mění. Střídají se doby, kdy pšenka kvete všem, a doby, kdy přežívají jen nejlepší a slabší zavírají krámy. Není to o velikosti, ale o empatii vůči potřebě toho daného fesťáku. Snažíme se naslouchat. Ale říct si, že už víme, jak na to a že teď už to nějak půjde, z titulu úspěšné minulosti je začátek konce. Každý rok jedete tak trochu z kladné nuly.

13. dubna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Umělá inteligence mění kulturu, v Olomouci se bude debatovat o jejím využití

ilustrační snímek

Vývoj umělé inteligence (AI) a jeho ovlivňování kultury se stane hlavním tématem konference, kterou pořádá Moravské divadlo a Moravská filharmonie Olomouc....

16. května 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Lázně i obec Konstantinovy Lázně zahájily návštěvnickou sezonu, čekají víc lidí

ilustrační snímek

Lázně Konstantinovy lázně, stejnojmenná obec i mikroregion z Tachovska zahájily dnes 223. lázeňskou a turistickou sezonu. Očekávají desetitisíce turistů a...

16. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Lázně i obec Konstantinovy Lázně zahájily návštěvnickou sezonu, čekají víc lidí

ilustrační snímek

Lázně Konstantinovy lázně, stejnojmenná obec i mikroregion z Tachovska zahájily dnes 223. lázeňskou a turistickou sezonu. Očekávají desetitisíce turistů a...

16. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Na populárním pražském festivalu zahraje řada hvězd. Kdo dorazí na Mezi ploty 2026?

Festival Mezi ploty se koná v areálu psychiatrické léčebny v Praze v Bohnicích...

Letos bude festival Mezi ploty opět jednou z největších kulturních událostí v hlavním městě, která přinese multižánrovou nadílku muziky, divadla i tance. Akce se koná v psychiatrické nemocnici v...

16. května 2026  16:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz lodí na Vltavě je také ovlivněn možností použití zdymadla u Dětského ostrova v Praze 5, Janáčkově nábřeží.

vydáno 16. května 2026  16:04

Provoz lodí na Vltavě je také ovlivněn možností použití zdymadla u Dětského ostrova v Praze 5, Janáčkově nábřeží.

vydáno 16. května 2026  16:04

MS hokej 2026 ONLINE: Česko chce proti Slovinsku navázat na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté dnes pokračují na mistrovství světa druhým zápasem základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku čeká národní tým duel se Slovinskem, které odehraje na letošním...

16. května 2026  15:43

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  16. 5. 15:31

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Národní tým trenéra Radima Rulíka čeká hned následující den další zápas. Češi vyzvou...

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  16. 5. 15:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

16. května 2026  15:18

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?

16. května 2026  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.