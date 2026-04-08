Breda dál překvapuje, v podzemí obchodního domu našli dosud neznámou místnost

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:02aktualizováno  19:02
V podzemí rekonstruované budovy bývalého obchodního domu Breda v Opavě našli dosud neznámou místnost. Ve středu o tom informoval mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný. O nalezených prostorech zřejmě nikdo nevěděl nejméně sto let. Pravděpodobně jde o pozůstatek původního sklepení z počátku 19. století. Při rekonstrukci stavbaři už dříve našli zazděné sto let staré schodiště.
Deset let byl obchodní dům zcela uzavřený a chátral. Loni jej Opava začala...

Deset let byl obchodní dům zcela uzavřený a chátral. Loni jej Opava začala opravovat.

V roce 1945 byl obchodní dům přejmenován na Průkopník, později pak nesl název...
Restaurátoři začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s...
Restaurátoři začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s...
Restaurátoři začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s...
Ikonickou budovu slavného architekta Leopolda Bauera město koupilo v roce 2022. V době otevření v roce 1928 šlo o největší obchodní dům v republice. V roce 2023 začala oprava objektu.

„Už teď je jasné, že jde o mimořádně cenný objev,“ řekl o místnosti Konečný. Pracovníci ji podle něj našli, když řešili problém se zatékáním do budovy.

Opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO) doplnil, že Breda nepřestává překvapovat a postupně odhaluje jedno tajemství za druhým. „Už jsme si mysleli, že tuto budovu velmi dobře známe, přesto jsme narazili na něco mnohem staršího, než je samotná budova,“ řekl.

Podle něj zatím není jasné, jaký bude další postup. „Určitě se chceme dostat dovnitř a uvidíme, jaké překvapení nás tam čeká,“ dodal. Do nově objeveného prostoru se zatím nikdo nepodíval.

Na místnost se přišlo při jednom z vrtů a podle dosavadních zjištění je zřejmě plná bahna a suti. Navíc se nachází pod dalším mimořádným nálezem – schodištěm z předchozí budovy.

To bylo objeveno rovněž náhodou v roce 2024. Patřilo k původnímu obchodnímu domu Breda & Weinstein a vedlo do suterénního obchodu.

Breda vznikla před 100 lety na místě tří domů. Dva ustoupily nové výstavbě, jeden ale zůstal zachován a jeho otisk se podle všeho propsal i do dnešní budovy.

Deset let byl obchodní dům zcela uzavřený a chátral. Loni jej Opava začala opravovat.
V roce 1945 byl obchodní dům přejmenován na Průkopník, později pak nesl název Prior.
Restaurátoři začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s čištěním kopule. (21. srpna 2025)
Restaurátoři začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s čištěním kopule. (21. srpna 2025)
„I proto je tento nový nález tak významný. Znovu připomíná, že Breda není jen architektonickou dominantou, ale i místem, které v sobě stále skrývá neodhalené vrstvy své minulosti,“ řekl Konečný.

V době otevření v roce 1928 byla Breda největším obchodním domem v republice. Stavba však poslední desetiletí chátrala. Kulturní památku, která patřila zkrachovalé firmě podnikatele Kamila Kolka, získalo město v roce 2022 za 39,5 milionu korun.

Celkové náklady na rekonstrukci před lety měly být původně okolo 300 milionů korun. Nyní jsou o 200 milionů vyšší. Roční provoz budovy s deseti tisíci metry čtverečními by měl stát asi 17,7 milionu korun.

Po opravě by měl objekt nabídnout tržnici, restauraci, kavárnu i prostory k pronájmu. Architekti rovněž počítají s vytvořením náměstí před budovou.

Na transformaci Bredy se podílí bruselský ateliér OFFICE Kersten Geers David Van Severen, brněnský ateliér GRAM a slovenský kolektiv Spolka. Architekti si kladou za cíl vrátit Bredě původní lesk a otevřít prostor lidem.

21. listopadu 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

8. dubna 2026  17:46,  aktualizováno  17:46

8. dubna 2026  19:30

Breda dál překvapuje, v podzemí obchodního domu našli dosud neznámou místnost

Deset let byl obchodní dům zcela uzavřený a chátral. Loni jej Opava začala...

V podzemí rekonstruované budovy bývalého obchodního domu Breda v Opavě našli dosud neznámou místnost. Ve středu o tom informoval mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný. O nalezených prostorech...

8. dubna 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.