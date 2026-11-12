Janáčkova filharmonie podpoří mladé hudebníky i novou skladbu o haldě Ema

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) rozšiřuje příležitosti pro mladé hudebníky, vítězové její letošní interpretační soutěže získají možnost vystoupit jako sólisté s orchestrem. Filharmonie zároveň podpoří vznik skladby inspirované ostravskou haldou Ema a přijímá přihlášky do Mezinárodní orchestrální akademie. ČTK to dnes řekla mluvčí orchestru Kateřina Buglová.
Interpretační soutěž JFO byla určena hráčům na klavír, další strunné nástroje a bicí ve věku od 15 do 26 let. Vítězi se stali klavíristé Adéla Mužíková a Denis Stefanov a vibrafonistka Bára Garguláková. Všichni budou moci vystoupit s orchestrem v příštím koncertním cyklu E/Elán mladých, jehož garantem je klavírista Miroslav Sekera. "Na vítěze předchozího ročníku se posluchači mohou těšit už v této sezoně. Na koncertě 11. února 2027 vystoupí trombonista Jan Polášek, tubistka Kateřina Šandová a klarinetistka Gabriela Matoušková pod taktovkou Maroše Potokára," uvedla mluvčí.
Filharmonie podporuje také začínající skladatele. V letošní výzvě uspěl Mark Karpilovskij s návrhem orchestrální skladby Halda, inspirované ostravskou haldou Ema. Výzvu letos JFO poprvé uspořádala ve spolupráci s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu, které kompozici vydá. Přibližně desetiminutová skladba zachytí proměnu ostravské krajiny vlivem těžby uhlí, od původní přírody přes vznik haldy až po návrat rostlin a živočichů. "Koncertní premiéra je plánována na 17. února 2028," dodala Buglová.
Další možnost profesního rozvoje nabízí Mezinárodní orchestrální akademie, která při filharmonii funguje od roku 2019. "Studenti a absolventi hudebních škol z Česka i zahraničí se na jeden semestr zapojují do činnosti profesionálního orchestru. Pod vedením zkušených hráčů připravují repertoár a účastní se abonentních koncertů, zájezdů i nahrávání," uvedla mluvčí. Pro letní semestr od 1. února do 24. června příštího roku akademie přijímá přihlášky do skupin prvních a druhých houslí, viol, violoncell a kontrabasů a také na místo harfistky či harfisty. Zájemci se mohou hlásit do 29. listopadu.