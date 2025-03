Na farmách dodávajících mléko do Kunína týrali zvířata, ukazují videa aktivistů

Drastické záběry podle spolku vznikaly v průběhu dvou let ve dvanácti farmách v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, odkud mléko putuje na zpracování do Ostravy-Martinova, kde se výrobní haly Mlékárny Kunín nacházejí.

„Konkrétně se jedná o farmy v Suchdole, Perné, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty, Kelč, Poruba, Starý Jičín, Košatka, Luboměř, Jindřichov, Libhošť a Skalice,“ informoval Lukáš Vincour ze spolku Zvířata nejíme.

Kromě výše zmíněného případu ženy kopající brutálně do malých telat, jenž se stal na farmě v Suchdole nad Odrou, jsou k vidění například i záběry zaměstnance další farmy, který telatům opakovaně zašlapával hlavy do země, jednomu ze zvířat stál i několik sekund na krku. Jinde pak pracovníci mlátí dobytek do hlavy, bodají je trubkou do břicha a používají elektrický pohaněč na záda krávy, která nemůže chodit.

„Záběry pocházejí od investigativního týmu, který se touto problematikou zabývá. Vznikaly v průběhu dvou let na mléčných farmách napříč Českem, Kunín je už čtvrtá mlékárna, u níž jsme se rozhodli zákulisí výroby mléka odhalit,“ popsal Vincour. Předtím to byli dodavatelé Madety, Moravie a Savencie.

Za kopání do telat okamžitý vyhazov

Případ ze Suchdola nad Odrou aktivisté společně se spolkem Hlas Zvířat nahlásili krajské veterinární správě. Soud udělil ženě, která kopala a bila telata, pouze peněžitou pokutu ve výši 36 tisíc korun. „Za takovou brutalitu by měla být vyvozena mnohem tvrdší odpovědnost – nejen pokuta, ale skutečný trest. Navíc tato žena může i nadále pracovat se zvířaty,“ komentuje případ Veronika Pechová, další členka spolku.

„My jsme tehdy po zhlédnutí videa, které nám poskytla krajská veterinární správa, okamžitě zakročili. S ženou, která do telat kopala, i s druhou, která její počínání sledovala, aniž by zasáhla či jej nahlásila, jsme okamžitě rozvázali pracovní poměr. Není v žádném případě možné, aby se někdo ke zvířatům choval tímto způsobem. Takovéto chování je absolutně neslučitelné z morálním kodexem a to jak mým, tak celé naší firmy,“ uvedl pro iDNES.cz Petr Ficbauer, ředitel živočišné výroby suchdolské společnosti Agrosumak.

Podle jeho slov byl tento případ excesem, který je na jejich farmách spíše výjimkou. „Dám ruku do ohně za 99 procent našich zaměstnanců. Případy, kdy je ale někdo bez dohledu a může se ke zvířatům chovat hrubě, se mohou stát, a když na podobné zkraty přijdeme, hned je řešíme. V naprosté většině se jedná o nové zaměstnance, s nimiž pak v takovém případě rozvážeme pracovní smlouvu,“ doplnil Ficbauer. „Pokud zaměstnáme k dobytku nového člověka, musí se zaškolit. A pokud se ukáže, že mu ta práce nesedí, anebo jsou náznaky ke špatnému zacházení, ihned takového člověka propustíme.“

Ředitel Zemědělské a. s. Spálov Alois Mik pro ČTK řekl, že jejich podniku se podle něj týrání netýká. „U nás se nic takového nedělo. O ničem takovém nevím. Ta informace je podle mě mylná, nemám informace, že by nějaký záběr byl z naší farmy,“ řekl Mik. Zemědělská a. s. Spálov má dojírnu v Luboměři.

„Já jsem přesvědčený, že my zvířata netýráme, a víc vám k tomu asi říct nemůžu,“ řekl muž, který zvedl telefon v Zemědělské společnosti Košatka.

Chovy ohlídají kamery, zní z další farmy

Další ze zveřejněných farem Perná je součástí Zemědělského obchodního družstva Lešná na Vsetínsku. Za týráním podle předsedy představenstva Radima Bajara stál jeden člověk, který nebyl zaměstnancem družstva. „Muž už na farmě nepracuje, družstvo zpřísnilo opatření, například rozšiřuje kamerový systém,“ uvedl pro ČTK Bajar.

„Máme smlouvu o dílo s firmou, která nám zajišťuje částečně některé práce, a to na svou odpovědnost. Jsou to zaměstnanci ukrajinské národnosti. Spolupracujeme s ní déle a spolupráce byla vždy velice dobrá. Chtěli jsme, aby firma posílala zaměstnance, kteří dělali na Ukrajině v zemědělství nebo měli doma hospodářská zvířata,“ uvedl Bajar.

Daný muž začal podle něj pít alkohol. „Promluvili jsme si s firmou, že půjde pryč, a mezitím vznikl záznam, firma ho vyměnila, a když přišla kontrola z veteriny, už u nás na farmě nepracoval,“ uvedl Bajar.

Na videích je údajně i farma Zdeňka z Poruby, místní části Hustopečí nad Bečvou. „Jsme rodinná farma a zjišťujeme, zda k týrání u nás došlo. Za sebe mohu říct, že nevěřím tomu, že se něco takového u nás stalo. Jakékoli nevhodné zacházení se zvířaty samozřejmě odsuzuji,“ sdělil zakladatel farmy Antonín Horník.

Zároveň ale připustil, že někdy je potřeba použít síly. „Krávy je potřeba nahnat na místo, dostat na dojení. Na videu to může někoho pobouřit, ale to rozhodně není týrání,“ vysvětlil Horník, který poukázal na praktiky spolku Zvířata nejíme. „Vnikli neoprávněně na náš pozemek, to je hodně zvláštní. Týrání zvířat ale odsuzuji. Pokud k němu u nás došlo, nekompromisně z toho vyvodíme patřičné závěry, i když, jak už jsem řekl, tomu nevěřím.“

Koncern Lactalis CZ, pod nějž kunínská mlékárna patří, přislíbil, že vyjádření ke zveřejněným videím dodá během dnešního odpoledne.

Státní veterinární správa už dříve pro ČTK uvedla, že na základě videí spolku uskutečnila 19 kontrol, z toho v devíti případech zjistila porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a z tří chovů podala správa podnět Policii ČR pro podezření z trestného činu.

Mimořádné kontroly chovů zahájili veterináři 24. února a potrvají tři týdny. Měli by při nich zkontrolovat zhruba 60 až 80 chovů, zaměří se na velké chovy s dojnicemi a telaty. Inspektoři SVS už dříve přislíbili, že nejdříve zkontrolují všechny chovy, ve kterých byly pořízeny kontroverzní záběry.