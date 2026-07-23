Mluvčí Bedřišky vede kandidátní listinu Budoucnost Mariánských Hor a Hulváků

Do čela kandidátní listiny Budoucnost Mariánských Hor a Hulváků se v tomto ostravském městském obvodu postaví Eva Lehotská, mluvčí obyvatel osady Bedřiška známé kvůli problematické demolici tamních finských domků. Kandidátní listinu budou tvořit zástupci hnutí Budoucnost, České pirátské strany, Strany zelených a nezávislí kandidáti. ČTK to dnes řekla Lehotská. Uskupení se ale nechce zaměřovat jen na problémy osady Bedřiška, ale nabídnout širší program.
Lehotská stála v čele stejnojmenné kandidátní listiny už před čtyřmi lety, uskupení tehdy získalo 2,9 procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostalo, stejně jako Piráti se ziskem 4,61 procenta. "Ta situace, co se týká jednání městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se zhoršila, a nedodržování slibů mě přimělo k tomu, že to chceme dělat jinak. Bedřiška rozhodně nebude hlavním nebo jediným tématem našeho programu," řekl Lehotská.
Uskupení se podle ní chce celkově zaměřit na podporu dostupného bydlení v obvodu pro širokou skupinu obyvatel, zlepšení práce se zranitelnými skupinami lidí, zejména bezdomovci, ale například i na zlepšení podmínek pro drobné podnikatele nebo na zajištění dostupnosti lékařské péče, zvláště zubařů.
Bourání vybraných domů v kolonii Bedřiška začalo loni v listopadu. Šlo o prázdné objekty a obvod se v čele se starostou Patrikem Hujdusem (Starostové pro Ostravu) hájil tím, že demolicemi chce předejít případným útokům vandalů. V některých případech ale byly bourané domky součástí dvojdomků a v částech, které se nebouraly, stále žijí rodiny. Proti demolici se zvedla vlna protestů. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie postup radnice kritizovali a uváděli, že je nezákonný. Radnice podle nich o chystaných demolicích dostatečně neinformovala dosavadní obyvatele osady.
Příznivci osady obsadili střechu posledního domu určeného ke stržení v této demoliční vlně. Opakovaně na střechu vylézali, a to i za nepříznivého počasí. Poslední dům nakonec stavební stroje zbouraly 8. prosince. Časně ráno tehdy dům zajistila policie, aktivisté v něm nebyli a následně byl zbourán.
Bedřiška ve městě dlouhodobě vyvolává spory. Radnice obvodu o domy v osadě nechce pečovat. Podle ní jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Obvod chce nájemníky vystěhovat a nechat oblast jako strategickou územní rezervu. Lidem nabízí náhradní ubytování. Aktuálně jsou demolice dočasně pozastaveny.
Lehotská uvedla, že se při případném úspěchu ve volbách osobně nebrání spolupráci s žádným uskupením, včetně současného vedení. "Pokud ovšem budou schopni překročit vlastní stín a ne negovat, ale hledat východiska," řekla Lehotská. Podle ní by v radě obvodu neměl vzniknout diktát silnějších stran. Lehotská věří, že ve volbách lze uspět. "Chceme dělat kontaktní kampaň, samozřejmě vnímám, že jsem úzce spojená s Bedřiškou, což v určitých případech může být kontraproduktivní pro některé lidi," řekla.