Zloději ukradli tubus se sbírkou pro mobilní hospic, bylo v něm 70 tisíc

Autor: jog
  9:52
Policie v Ostravě vyšetřuje krádež sbírky pro mobilní hospic Ondrášek. Pachatelé odvezli tubus s bankovkami od dárců ze supermarketu na okraji Ostravy, uvnitř sbírkové kasičky bylo zhruba sedmdesát tisíc korun. Policie zveřejnila kamerové záběry, na nichž jsou zachyceni podezřelí.

Incident se stal v marketu Globus v obvodu Plesná na okraji města v neděli večer mezi půl sedmou a sedmou hodinou.

Dovnitř vstoupili dva muži. „Podle zjištěných informací se s největší pravděpodobností jeden z pachatelů snažil upoutat na sebe pozornost, přičemž druhý využil této situace a odcizil charitativní kasičku s finanční hotovostí s několika desítkami tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policie také zveřejnila záběry těchto dvou mužů, ze kterých vyplývá, že jeden z nich přijel s rudlem, tedy stěhovacím vozíkem, a ve spolupráci s komplicem tubus naložil a poté odvezl dodávkou.

Tak vypadal tubus se sbírkou pro ostravský mobilní hospic před krádeží. (16. dubna 2026)

„Žádáme o pomoc veřejnost při ustanovení totožnosti těchto dvou mužů z videozáznamu, kteří by svou výpovědí mohli přispět k objasnění výše uvedeného skutku. Jakoukoli informaci, která by mohla vést k jejich ztotožnění, volejte na tísňovou linku 158, případně ji sdělte na nejbližší policejní služebně,“ uvedla mluvčí.

Policie se také obrací na svědky, kteří v supermarketu v době činu byli. „Mohli vidět jednání pachatele, který kasičku z prostor vestibulu demontoval a odcizil. Svědky žádáme, aby své informace sdělili také na tísňové lince, případně osobně na policejní služebně na ulici Heyrovského 9 v Ostravě-Porubě,“ připojila mluvčí Michalíková.

Mobilní hospic Ondrášek se k případu vyjádřil na svém Facebooku. „Že nás to zasáhlo lidsky i finančně asi nemusíme zmiňovat. V kasičce bylo přibližně sedmdesát tisíc korun, k tomu musíme připočítat i náklady na výrobu kasičky. Touto částkou bychom pokryli téměř celou péči o jednoho pacienta,“ uvedlo vedení v regionu známého hospicu. Jeho pracovníci pomáhají lidem, kteří se doma starají o smrtelně nemocné dospělé i děti.

Zmínili také, že na místě bylo nejspíše více mužů. „Vypadali, že mění plnou kasičku za prázdnou tak, jak to děláme my. Vše provedli s klidem a přehledem,“ podotkl hospic.

