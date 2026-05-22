Slezské dny
Reprezentativní výběr toho nejlepšího z hudební, taneční a krojové kultury představují tradiční Slezské dny v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku. Již 57. ročník folklorního festivalu se koná zítra a v neděli na pódiích tamního Etnografického komplexu. Každoročně tam vystupuje 15 zahraničních i domácích folklorních souborů a také letos jsou zvány skupiny ze Slovenska, Polska a dalších zemí. Chybět nebudou ukázky lidových řemesel a rukodělné výroby, dílny pro děti ani pestrá nabídka regionálních potravin, takzvaný slezský krmáš.
Palackého stezka
Tradiční květnový turistický pochod Palackého stezka startuje zítra v Hodslavicích na Novojičínsku. Trasa 55. ročníku vede po hřebenech předhůří Beskyd z Hodslavic na Velký Javorník. Start bude od 7.00 do 9.00 od pomníku Františka Palackého, cíl pak od 14.30 do 15.30, na Sedle pod Krátkou při patnáctikilometrové trase, o deset km delší trasa končí na Velkém Javorníku.
Setkání sběratelů modelů
Největší setkání sběratelů modelů a zároveň burzu modelů ve střední Evropě, kam každoročně míří tisíce návštěvníků z celého Česka i zahraničí se koná zítra na ostravském výstavišti Černá louka. Od 8.00 do 15.00 tam na jednom místě budou k vidění i k zakoupení tisíce a tisíce modelů aut, vlaků, letadel, stavební techniky, RC modelů a sběratelských kousků všech měřítek i kategorií. „Nejedná se ovšem pouze o burzu, ale o celodenní zážitek pro malé i velké návštěvníky, rodiny s dětmi i dlouholeté sběratele. Cílem akce je propojit komunitu lidí, které spojuje vášeň pro modely, techniku a automobilovou kulturu,“ zvou organizátoři. Součástí akce budou desítky prodejních stolů, sběratelské rarity, limitované edice i jedinečné modely, které běžně v obchodech nenajdete. Doprovodný program nabízí například talkshow Martina Straky na téma legendárního závodu 24h Le Mans, expozici dakarské Tatry týmu Fesh Fesh, expozici sportovních a závodních vozů, expozici klasických a historických automobilů či modelová kolejiště a železnice.
Den Dinovědy
Setkání s opravdovým paleontologem, komentované procházky po DinoParku, souboj v běhu s velociraptorem, objevování fosilií jako skutečný paleontolog, chodící robotický stegosaurus či dinosauří vykopávky s překvapením. To vše nabízí zítřejší Den dinovědy v DinoParku v Doubravě na Karvinsku. Děti si mimo jiné budou moci postavit vlastního dinosaura nebo si zkusit „dinovědátorský“ kvíz. Otevřeno bude od 10.00 do 17.00.
Příběh znovuzrození
Výjimečný příběh proměny od zchátralé památky k obnovenému zámeckému sídlu bude zítra vyprávět zámek Štáblovice na Opavsku. Prohlídka návštěvníky zavede do historie zámku, období devastace i více než dvacetileté rekonstrukce doplněné unikátními fotografiemi. Otevřeno bude od 10.00 do 17.00.
Koncert tří sborů
Smíšený pěvecký sbor Bruntál, Smíšený pěvecký sbor města Vrbno pod Pradědem a Vox Montana Rýmařov se zítra představí na koncertě v kostele Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu v Bruntále. Koncert začíná v 17.00 a pro návštěvníky, kteří nechtějí nebo nemohou absolvovat cestu ke kostelu pěšky, bude zajištěna kyvadlová doprava od 15.00 z autobusového stanoviště u Společenského domu až ke kostelu.