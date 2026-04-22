Modernizace koupaliště v Novém Jičíně spěje ke konci,otevřít by se mělo v červnu

Dělníci dokončují rekonstrukci venkovního bazénu v Novém Jičíně. Za modernizaci koupaliště, která zahrnovala vybudování nových bazénových van, toboganu a vířivek i úpravy okolí, město zaplatí 108 milionů korun. Otevřít by se koupaliště mělo v červnu. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
"Bazénové vany, plavecká i malá pro děti, jsou z nerezu. Už stojí i nový tobogan. Přibyly dvě relaxační vířivky, které budou v provozu celoročně. Technologické zázemí celého koupaliště bylo zapuštěno a vybudováno v podzemí," uvedla mluvčí.
Stavební práce v areálu začaly loni v dubnu. "Na venkovním bazéně už probíhají dokončovací práce. Dělníci čistí spáry v bazénech, pokládají dlažbu, provádějí terénní úpravy. Budou se montovat sprchy," popsal aktuální stav prací místostarosta Václav Dobrozemský (ODS).
Firma by podle něj měla městu předat stavbu 18. května. "Město následně požádá stavební úřad o vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby a zkušebního provozu za účasti návštěvníků. Jestli vyjde počasí, tak 1. června zahájíme letošní plaveckou sezonu," uvedl Dobrozemský. Areál podle něj bude ve zkušebním provozu, aby mohl zhotovitel stavby monitorovat technologická zařízení a odstraňovat případné vady a nedostatky
Novojičínské koupaliště vzniklo v 70. letech minulého století. Podle radnice už bylo technicky, esteticky i technologicky zastaralé, proto loni město zahájilo velkou rekonstrukci. "Modernizace a přestavba areálu byla nutná. U toboganu se například každý rok schvalovala výjimka pro jeho používání," uvedl Dobrozemský.