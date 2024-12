Modernizaci nádraží by měly zaplatit evropské fondy

„Podařilo se získat grant z programu JTM (Just Transition Mechanism), kombinující úvěr Evropské investiční banky a dotace. Celková výše dotace dosahuje 576 milionů korun. Bude použit na rekonstrukci osmi nádražních budov v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji,“ upozornila na financování rekonstrukcí mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

V Moravskoslezském kraji by měly být peníze využity například k zaplacení již běžících oprav známého nádraží ve Vítkovicích. Památkově chráněná budova z roku 1967, navržená architektem Josefem Dandou, nyní prochází obnovou exteriéru i interiérů. Při rekonstrukci fasády budou použity moderní materiály, původní vzhled ale má být zachován. Vnitřní prostory budou uspořádány nově, vznikne zde klimatizovaná čekárna, kanceláře, obchody i prostory pro služby. Správa železnic si od opravy nádraží ve Vítkovicích, které v posledních letech, hlavně v souvislosti s koncem přilehlých stejnojmenných závodů, poněkud ztratilo na významu, slibuje nejen zvýšení komfortu cestujících, ale i energetické úspory a lepší dostupnost pro osoby s omezenou pohyblivostí. „Rekonstrukce v Ostravě-Vítkovicích je součástí naší dlouhodobé snahy o zachování historicky významných staveb,“ zdůraznil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Opravy vítkovického nádraží by měly být dokončeny do května 2026.

„Další nádražní budovou, která bude díky dotaci z programu JTM v Moravskoslezském kraji rekonstruována, je nádraží v Kopřivnici,“ doplnila mluvčí Správy železnic. V Kopřivnici na opravu tamního nádraží čekají už několik let, starosta Adam Hanus kvůli tomu několikrát jednal i v Praze. Nyní se konečně dočkají.