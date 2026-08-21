Modulární budova pro nemocnici v Bohumíně na Karvinsku dorazí v pondělí

Z Havlíčkova Brodu na Vysočině míří do Bohumína na Karvinsku 28 modulů nové administrativní budovy pro místní městskou nemocnici. Jednotlivé části dvoupodlažního objektu, které jsou už vybavené podlahami, stěnami, okny či sanitárním zařízením, se začnou dnes nakládat na kamiony. Do areálu nemocnice dorazí první moduly v pondělí ráno. Během tří dnů by z nich měla pomocí jeřábu vzniknout kompletní budova. ČTK to dnes řekla mluvčí města Jana Končítková. Stavba za 40 milionů korun má nemocnici uvolnit prostory pro rozšíření ambulantní péče.
Budova vzniká v závodě zhotovitele v Havlíčkově Brodě. Na místo v Bohumíně bude přepravena ve vysokém stupni dokončení. Dělníci v Bohumíně dokončí už především jen spoje mezi moduly, fasádu a střechu a objekt napojí na inženýrské sítě. Montáž jednotlivých částí začne v pondělí 24. srpna a podle harmonogramu by měla být hotová ve středu 26. srpna.
Modulární výstavbu město zvolilo především kvůli časové úspoře. Dvoupodlažní budova ve tvaru písmene L se skládá z 28 ocelových modulů. Podle dřívějšího vyjádření města jde zároveň o pilotní projekt zhotovitele, který měl dosud zkušenosti pouze s přízemními modulárními objekty.
V nové budově bude 17 kanceláří a dvě zasedací místnosti. Přestěhují se do ní pracovníci, kteří nyní sídlí v pavilonu D Bohumínské městské nemocnice. Uvolněné prostory chce nemocnice přebudovat na ambulance odborných lékařů. "Novou budovu nestavíme kvůli kancelářím samotným, ale proto, aby nemocnice mohla rychleji uvolnit prostory pro další zdravotní péči," uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl (nestr.).
Administrativní objekt vzniká v zadní části nemocničního areálu ve Starém Bohumíně. Jeho vytápění zajistí tepelné čerpadlo. Po dokončení montáže se interiér dovybaví nábytkem a stavba by měla být podle původního harmonogramu zkolaudována na konci letošního roku.