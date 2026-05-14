První modulární reaktor by mohl být na Karvinsku, zapojit se chtějí i vítkovické strojírny

Darek Štalmach
  16:02aktualizováno  16:10
Moravskoslezský kraj má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka velkou šanci na výstavbu jednoho z prvních malých modulárních reaktorů v Česku. Pro jeho stavbu ještě nebyla vybraná lokalita, uvažuje se ale například o Dětmarovicích na Karvinsku. Začít stavět by se mohl kolem roku 2035.

Karel Havlíček modulárním reaktoru informoval ve čtvrtek v Ostravě na konferenci Strojírenství Ostrava 2026, kterou v Dolní oblasti Vítkovic pořádal Národní strojírenský klastr. Podle ministra jsou malé modulární reaktory jedním z hlavních témat budoucí české energetiky.

„Moravskoslezský kraj je jednou z vytipovaných lokalit a my děláme všechno pro to, aby první reaktory byly zde. V tomto případě spíše reaktor. V každém případě se vytipovává nejvhodnější lokalita Moravskoslezského kraje a ten důvod je zřejmý. Je tady průmysl, a pokud jej chceme udržet, musíme mu zabezpečit i zdroje,“ vysvětlil Karel Havlíček.

Na konferenci Strojírenství Ostrava 2026 řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), že první malý modulární reaktor v Česku by mohl vzniknout v Moravskoslezském kraji. Stavět by se mohl začít v roce 2035. Jedním z uvažovaných míst jsou Dětmarovice na Karvinsku, kde donedávna stála uhelná elektrárna. (14. květen 2026)
Malé modulární reaktory, označované také zkratkami SMR nebo MMR, mají být menšími jadernými zdroji, u nichž se počítá s větší mírou standardizované výroby. Proti velkým jaderným blokům mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl.

Významné mohou být nejen pro výrobu elektřiny, ale v některých případech také pro dodávky tepla nebo výrobu vodíku.

Česká republika už při přípravě malých modulárních reaktorů počítá se spoluprací společnosti ČEZ s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Dosud byl jako první česká lokalita nejčastěji zmiňován Temelín. Havlíček ale v Ostravě připustil, že ve hře může být více projektů najednou.

„Já bych neříkal přednost,“ odpověděl ministr průmyslu na dotaz iDNES.cz, zda by lokalita vybraná v Moravskoslezském kraji měla přednost před jinými v republice. „Připraví se několik lokalit a skoro si troufám tvrdit, že půjde o schválení několika projektů současně. Diskutuje se o Temelínu, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Který z nich bude první, je věc druhá.“

„ČEZ dlouhodobě prověřuje několik lokalit, kde by v budoucnu mohl vzniknout malý modulární reaktor. Patří mezi ně Temelín v Jihočeském kraji, Tušimice v Ústeckém kraji a Dětmarovice v Moravskoslezském kraji. Obecně se jako vhodné pro umístění SMR jeví lokality současných elektráren,“ informoval Vladislav Sobol, mluvci ČEZ.

Ministr si dovede představit, že první může být na startu v Moravskoslezském kraji. „Jsem nejen ministrem pro energetiku, ale i ministrem pro průmysl a pro mě je zásadní, abychom tady průmysl udrželi a aby měl dostatek energetických zdrojů,“ řekl.

Jako jedna z nejčastěji zmiňovaných lokalit v kraji se objevují Dětmarovice, kde nedávno skončil provoz uhelné elektrárny společnosti ČEZ. Podle Havlíčka by právě to mohlo být výhodou.

„Dětmarovice jsou jednou z nejskloňovanějších lokalit. Je to výhodné z toho důvodu, že je vlastní ČEZ, bylo by to jednodušší, už tam dnes je infrastruktura a byl by to relativně nejmenší zásah do okolí. Netvrdíme, že to definitivně musí být jenom Dětmarovice, ale určitá šance tam je,“ doplnil Havlíček.

Hejtman Josef Bělica potvrdil, že kraj o možnosti umístění malého modulárního reaktoru jedná s ČEZem delší dobu. Podle něj ale zatím není rozhodnuto, kde přesně by zdroj mohl stát.

„Moravskoslezský kraj je na tyto technologie připraven. Už nějakou dobu vedeme s ČEZem na toto téma poměrně detailní rozhovory,“ konstatoval Bělica.

Také podle něj mají Dětmarovice několik výhod, nejsou ale jedinou možností. „Je tam infrastruktura, byla tam velká elektrárna. Na druhou stranu je důležité, aby taková stavba byla co nejblíž průmyslu, aby se zkrátily přenosové vzdálenosti,“ uvedl hejtman.

Kraj chce podle něj na červnovém zastupitelstvu projednat materiál, kterým by výstavbu malých modulárních reaktorů na svém území oficiálně podpořil. Podle Bělici už podporu vyjádřilo několik obcí, a to jak na úrovni starostů a primátorů, tak rozhodnutí rad či zastupitelstev.

Podle Havlíčka by vláda měla o přípravě projektů rozhodnout v roce 2028. Pokud by se podařilo dodržet harmonogram, první práce v Česku by podle něj mohly začít krátce po zahájení výstavby modulárních reaktorů ve Velké Británii.

„Můj odhad je rok 2035. Může se to zdát jako dlouhá doba, ale příprava po stránce povolení, technologie, financování i energetiky není vůbec triviální záležitost. Pokud chceme, aby se začalo stavět v roce 2034 nebo 2035, musí vláda rozhodnout v roce 2028,“ řekl Havlíček.

Kvalifikovaný dodavatel

Moravskoslezský kraj by ale nemusel být pouze místem, kde modulární reaktor vznikne. Do jeho výroby se chce zapojit také skupina Witkowitz, navazující na průmyslovou tradici Vítkovic.

Její generální ředitelka Michaela Žvaková uvedla, že firma nyní jedná se společností Rolls-Royce SMR o tom, zda by se mohla stát jejím kvalifikovaným dodavatelem.

„Naše společnost Vítkovice energetické strojírenství umí vyrábět náhradní díly pro jadernou elektrárnu Dukovany, do které aktuálně dodáváme. Začali jsme se proto zajímat o to, jak se stát kvalifikovaným dodavatelem společnosti Rolls-Royce, abychom mohli alespoň nějakou část pro jejich SMR dodávat,“ uvedla Žvaková.

Podle ní by Vítkovice dokázaly vyrábět například části velkých ochranných nádob. Firma ale nejprve musí projít kvalifikací pro jaderné dodávky.

„Jsme úplně na začátku. Rolls-Royce s námi o těchto možnostech začal mluvit na začátku prosince 2025. Myslím, že nám to bude trvat možná půl roku až tři čtvrtě roku, než se kvalifikovaným dodavatelem staneme. Bezpečnostní podmínky a všechno, co se týká jaderné bezpečnosti, jsou tam výrazně přísnější,“ popsala situaci ředitelka Witkowitz.

Skupina Witkowitz v minulosti představila i vlastní projekt malého modulárního reaktoru David SMR. Podle Žvakové se ale nyní firma soustředí především na možnost zapojení do dodavatelského řetězce Rolls-Royce.

„Česká republika se rozhodla touto cestou nejít, protože ve vývoji ještě nejsme tak daleko jako zmiňovaný Rolls-Royce. A tím, že v něm má ČEZ dvacetiprocentní podíl, je přirozené, že se jde cestou Rolls-Royce,“ konstatovala Michaela Žvaková.

Vývoj vlastního řešení podle ní pokračuje, ale pomaleji. „Zacílili jsme jako první na Ukrajinu. Kvůli válce a tomu, co se tam děje, je to pro nás složitější. Spíše se teď soustřeďujeme na to, abychom se stali kvalifikovaným dodavatelem,“ dodala Žvaková.

