Monika Němečková obhájila vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Autor: ČTK
  16:13aktualizováno  16:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Starostkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) dnes delegáti na sjezdu v Ostravě opět zvolili Moniku Němečkovou. Před pěti lety jako první žena stanula v čele největší neziskové organizace v České republice. Při obhajobě mandátu měla jediného protikandidáta a ve volbě ji podpořilo téměř 78 procent přítomných delegátů. Cílem Němečkové je zachovat a posílit vysoký kredit dobrovolných hasičů, řekla ČTK bezprostředně po svém zvolení.

"Cílem je posilovat členskou základnu a dělat všechno pro to, abychom byli více nápomocni našim členům v zásahových jednotkách sboru dobrovolných hasičů. Druhým zásadním je téma ochrany obyvatelstva. Je to potřeba, je to celosvětové téma," míní Němečková.

Nezastupitelnou roli dobrovolných hasičů vyzdvihla už ve svém kandidátském projevu. "Žijeme v době, která je rychlá, digitální a často individuální. Přesto, když přijde krize, lidé nehledají jednotlivce, hledají tým, jistotu a pomoc. Právě zde máme, my dobrovolní hasiči, své první nezastupitelné místo, ať už jde o požáry, povodně, technické zásahy nebo pomoc při mimořádných událostech. Jsme vždy připraveni pomoci," řekla delegátům Němečková.

Díky více než 63.000 mladých hasičů je SH ČMS zároveň největší organizací v Česku pracující s dětmi a mládeží. Podle Němečkové se práce s mládeží dlouhodobě daří, i přesto je cílem hledat nové přístupy. "Naše členská základna je opravdu velmi silná. Ale nemůžeme usnout na vavřínech a musíme se opravdu přizpůsobit novým výzvám a trendům, které mladí lidé v dnešní době akceptují. Už teď je nabídka poměrně pestrá, ale musí trošičku reagovat na tu novou dobu, pracovat s technologiemi, simulačními situacemi, více sdílet zkušeností. Kde opravdu musíme hodně přidat, je zapojování mladých lidí do rozhodovacích procesů," podotkla Němečková, která chce rozvíjet také hasičský sport.

Spolupráce s městy i obcemi podle Němečkové dlouhodobě funguje. "Určitě ale musíme více naslouchat a víc komunikovat s obcemi, a to nejen prostřednictvím našich členů. Zpětnou vazbu máme hodně od starostů, kteří jsou ale zároveň dobrovolnými hasiči. Domnívám se, že je potřeba se posunout dál, že ji potřebujeme mít z té širší základny samosprávních celků. Máme memorandum se Sdružením místních samospráv ČR a ráda bych to posunula i směrem ke Svazu měst a obcí ČR," doplnila Němečková.

Domnívá se, že pro dobrovolnickou činnost je největší zátěží přílišná administrativa. "Tady by to chtělo opravdu více zabrat ze strany státu. Ta dobrovolná práce je pro nás stěžejní," řekla Němečková. Svůj mandát po opětovném zvolení považuje za silný. Obhájit funkci podle ní bylo těžší, před pěti lety neměla protikandidáta.

SH ČMS sdružuje dobrovolné hasiče, organizuje hasičský sport, věnuje se práci s mládeží a podporuje kulturní život v obcích. Na konci loňského roku mělo 350.737 členů v 7605 sborech. V jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), spolupracujících s SDH (sbory dobrovolných hasičů), působilo 62.757 členů.

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