Čeká vás dílnička a zábavně-naučná stezka s úkoly pro malé i velké na jarní téma. Nejmenším dětem s úkoly pomohou rodiče.
V dílničce si vyrobíte Moranu a na ohýnku ji upálíte. Zamknete zimu a odemknete jaro. Akce je na programu v neděli 15. března od 15 do 17 hodin.
O vynášení smrtky a vítání jara
Morana či Smrtka je figurína, často chápána jako zpodobnění zimy, smrti a zla, které musí odejít. Bývá upalována, topena či zakopávána při západoslovanských jarních lidových obřadech vynášení smrtky a vítání jara.
Pejsci vítáni
Dobře vychované pejsky tady rádi přivítají na vodítku a pod stálým dohledem majitele.
Zvířátka ve Faunaparku
Zdejší zvířátka se na vás moc těší, nejvíce Madlenka, Tina a Kájínek. Obzvláště milují ledový salát. Králíčkům, husám, kačenkám a slepicím přineste nekrájené saláty, kedlubny, květáky, zelí, mrkev či jablíčka.
Parta místních pěti kočiček pod vedením Baumaxe miluje kočičí konzervy a kapsičky.
Ve Faunaparku mají dostatečné zásoby a proto nenoste: suché pečivo, skořápky, vlašské ořechy, kaštany a žaludy.
Vstup průběžný od 15.00 do 16.00. Park bude otevřen od 15.00 do 17.00.
Vstupné: 100 Kč/os. Rodinné 300 Kč (2+3). Děti do 3 let zdarma.