Moravskoslezská nemocnice Opava začala budovat centrální urgentní příjem

Moravskoslezská nemocnice Opava začala po letech příprav budovat centrální urgentní příjem. Stavba za 86 milionů korun by měla být hotová na jaře 2028. Cílem je především zrychlit a zkvalitnit poskytování akutní péče a vytvořit moderní zázemí pro pacienty i zdravotnický personál, řekla ČTK mluvčí zdravotnického zařízení Andrea Jarošová.
Nemocnic má v současnosti dva urgentní příjmy, na chirurgii a na interně. Po úpravách bude mít zařízení centrální příjem. Kvůli jeho vybudování se ale nejprve musí do nových prostor přesunout jídelna. Nemocnice měla projektovou dokumentaci i stavební povolení připravené několik let a čekala na vyhlášení dotačního programu, který podporuje rozvoj urgentních příjmů. Část nákladů jí tak pomůže uhradit evropská dotace. Zbývající část poskytne Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem nemocnice.
"První etapa se nyní soustředí na nástavbu pátého nadzemního podlaží budovy V/B, kde vznikne nový stravovací provoz. Do ní se následně přestěhuje provoz stávající jídelny z prvního nadzemního podlaží," uvedla Jarošová.
Po přípravných pracích začnou dělníci demontovat střechu a budovat základy pro únikové schodiště, přístřešek pro sanitky a zásobovací výtah. "Jde o technicky náročnou část projektu, protože stavební práce budou probíhat za plného provozu nemocnice," uvedl provozně-technický náměstek nemocnice Jan Vaněk.
Po dokončení nástavby a přestěhování jídelny začne přestavba prvního nadzemního podlaží. V blízkosti chirurgické příjmové ambulance vznikne multioborový urgentní příjem, který podle mluvčí umožní lepší koordinaci jednotlivých odborností, rychlejší vyšetření a efektivnější poskytování akutní péče pacientům.