Moravskoslezská policie při zbraňové amnestii převzala i sběratelské pistole

V Moravskoslezském kraji využily dosud desítky lidí zbraňovou amnestii, při které mohou odevzdat či legalizovat nelegálně držené zbraně. Policisté v regionu převzali od začátku roku 150 zbraní, téměř 4990 kusů střeliva a 16 kusů munice. Mezi odevzdanými zbraněmi bylo i několik sběratelských kousků či metrový dělostřelecký náboj. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Amnestie začala v lednu a potrvá do 30. června.
"Převzali jsme i dva vzácné sběratelské kousky. Jedním je nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě Kolibri ráže 2,7 mm. Vyvinul ji rakouský hodinář v roce 1910 a byl vyroben přibližně tisíc kusů. Rozměr má sedm centimetrů a sloužila jako dámská obranná pistole," uvedla. Do rukou policie se dostala i samonabíjecí pistole vzor 27 s prodlouženou hlavní a originálním tlumičem. "Výroba zhruba 4200 kusů začala koncem druhé světové války, v České republice by mělo být nyní už jen pár kusů," uvedla.
Na linku 158 podle Štětínské zavolal muž, že by chtěl při aktuální zbraňové amnestii odevzdat asi metrový náboj. Policejní pyrotechnici dělostřelecký náboj zajistili a odvezli k bezpečné likvidaci.
Lidé mohou nyní půl roku beztrestně legalizovat nelegálně držené zbraně, jejich hlavní části, střelivo, munici a výbušniny. "Vše pak policisté prozkoumají. Zjišťujeme, zda nebyly nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti," uvedla. Pokud se nic takového neprokáže může její původní majitel požádat o navrácení, musí si ale vyřídit zbrojní průkaz.
Amnestie na nelegální zbraně se opakuje v několikaletých nepravidelných intervalech. V Moravskoslezském kraji bylo v amnestii v roce 2021 odevzdáno přes 200 zbraní, v roce 2014 téměř 370 zbraní. V roce 2009 bylo v tehdy Severomoravském kraji odevzdáno 511 zbraní.
Zbraně někdy najdou pozůstalí po smrti svých blízkých. Jeden z posledních případů je z loňského listopadu. Po úmrtí muže z Hlučínska na Opavsku nalezli příbuzní v jeho bydlišti různé zbraně, jejich části a munici. Šlo například o pistole, samopaly, střelu do tanku a stovky kusů střeliva. Nálezci informovali policii. Muž měl sice zbrojní oprávnění, před několika lety mu však zaniklo.
Policisté upozorňují zájemce o zbraňovou amnestii, aby byli při vracení zbraní opatrní. "Určitě není z bezpečnostního hlediska vhodné je nabalit do tašky a odnést policistům," uvedla mluvčí. Lidé by podle ní měli policisty nejprve kontaktovat, ti pak určí další postup.