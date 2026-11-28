Dětské domovy v Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě zaplněné. Často jsou do nich totiž umisťovány také děti z jiných regionů. Důvodem je nedostatečná kapacita těchto zařízení v Česku. ČTK to řekla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
V Moravskoslezském kraji funguje 18 dětských domovů. Kraj je zřizovatelem 17 z nich, které mají celkovou kapacitu 656 lůžek, jedno zařízení s 12 lůžky je církevní. Kraj coby zřizovatel každoročně financuje provoz domovů. "V posledních čtyřech letech se příspěvek kraje na provozní výdaje dětských domovů pohyboval přibližně od 81 milionů do 105 milionů korun ročně. Tyto prostředky jsou určeny zejména na úhradu provozních nákladů včetně energií a odpisů, zajištění stravování, ošacení dětí, vybavení a dalších nezbytných výdajů souvisejících s činností zařízení," uvedla Birklenová.
Připomněla, že tyto náklady nezahrnují platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. Od letošního roku má kraj povinnost platit i nepedagogické pracovníky. Jen letos ho to bude stát přibližně 109 milionů korun. Celkově tak v tomto roce poslal na činnost dětských domovů zhruba 210 milionů korun. Mimo to kraj musí platit přestavby, opravy a údržbu budov dětských domovů.
V dětských domovech nyní funguje 84 rodinných skupin, v nichž podle zákona nesmí být více než osm dětí. Kraj ale postupně mění podobu dětských domovů tak, aby děti vyrůstaly v co nejpřirozenějším prostředí. Jejich součástí jsou i rodinné domy nebo byty v běžné bytové zástavbě, kdy například ve dvou vilkách žijí děti pouze v pětičlenných rodinných skupinách. "Tyto rodinné skupiny je potřeba dofinancovat z rozpočtu kraje. Každoročně se jedná o zhruba 1,5 milionu korun na jednu. V případě nutnosti rekonstruovat celou síť dětských domovů v kraji by tak bylo potřeba k dofinancování pouze provozu dětských domovů se sníženým počtem dětí v rodinné skupině na čtyři 246 milionů korun," řekla Birklenová.
Jde přitom pouze o náklady na odborný personál, který by se o děti v bytech či menších domcích staral. "Náklady na pořízení potřebných nemovitostí zde nejsou zahrnuty. Nutno však zdůraznit, že transformace dětských domovů není proces okamžitý. Je potřeba budovat vše postupně, a to nejen s ohledem na možnosti kraje. Vše je také odvislé od nabídky nemovitostí na trhu, případně na možnostech budování staveb na volných pozemcích," uvedla mluvčí.
Kraj by za efektivní považoval alespoň částečnou transformaci zhruba devíti domovů. Odhaduje, že jen náklady na pořízení bytů a rodinných domů by byly zhruba 360 milionů korun. Na zajištění jejich následného provozu by bylo potřeba přibližně 54 milionů korun ročně.
Pro dětské domovy je podle mluvčí problém sehnat i personál. "Je nedostatek skutečně kvalitních vychovatelů, tato práce je vysoce odborná a náročná. Rovněž chybí pozice etopedů vzhledem k projevům náročného chování umístěných dětí," řekla Birklenová. Složitá je situace i v případě psychologů, jejichž pozice nelze platit z normativu pro dětské domovy, které si proto musí zajišťovat externí psychology například prostřednictvím různých grantů.
Dalším problémem je skutečnost, že do dětských domovů míří i děti s poruchami chování nebo různými druhy zdravotního či mentálního handicapu. Tato zařízení pro ně přitom nejsou určená a není žádné, které by se o tyto děti postaralo a umělo s nimi pracovat. Pro děti s poruchami chování sice existují dětské domovy se školou či výchovné ústavy, avšak tato zařízení mají nedostatek míst nejen v Moravskoslezském kraji.