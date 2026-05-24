Moravskoslezské kempy připravují různá vylepšení, třeba více míst pro karavany

Kempy v Moravskoslezském kraji připravují na letní sezonu různá vylepšení pro své hosty. Rozšiřují například prostory pro karavany, takzvané stellplatzy. Novinky mají i koupaliště, třeba to v Novém Jičíně se po roční rekonstrukci otevře výrazně modernizované, zjistila ČTK.
Turismus se každoročně snaží podpořit i moravskoslezský krajský úřad. Jeho mluvčí Miroslava Chlebounová řekla, že na infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu kraj pro letošní rok schválil 33,8 milionu korun. Některé projekty, které podpořil, už jsou hotové nebo ve fázi těsně před dokončením.
"Jedná se například o obnovu parkoviště před Dřevionkou v obci Nýdek, revitalizaci veřejného parku v areálu Historických lázní Darkov nebo ekologické WC u rozhledny na Cvilíně. Další eco WC by se brzy mělo zprovoznit na populárním výletním místě na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm," uvedla mluvčí.
Zajímavou novinkou bude podle ní přívoz na Těrlické přehradě a také nová prohlídková trasa ve Flascharově dole v Odrách. "Kromě toho se rozšíří či zmodernizují parkovací kapacity pro turisty v podhorských oblastech - v Raškovicích, Čeladné, Bystřici nebo na Visalajích," řekla Chlebounová.
Infrastruktura se modernizuje nebo doplňuje v kempech ve Štramberku, Osoblaze, na Olešné, ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo v kempu Kajlovec v Hradci nad Moravicí. "Kempaři se v těchto kempech můžou těšit na nová parkovací místa se stellplatz technologií, nová sportovní zázemí, modernizaci osvětlení, sociálního zázemí či rozšíření pokrytí wi-fi sítí," uvedla Chlebounová.
Modernizace novojičínského koupaliště přišla na 108 milionů korun. Bazény mají nerezové vany, přibyly dětské atrakce, tobogan a dvě vířivky s celoročním provozem. Dětský bazének je dvouúrovňový, pro menší i větší děti, je oddělený splavem a doplněný zábavními prvky. Koupaliště se poprvé otevře 1. června a všechny děti do 18 let budou mít v ten den vstup zdarma.
Mluvčí novojičínské radnice Marie Machková řekla, že rozdíl mezi původním a nynějším toboganem je viditelný na první pohled. "Skluzavka je o více než osm metrů delší, nejde o otevřené korýtko, ale o uzavřený tubus s prosvětlovacími obrazci," uvedl Miroslav Klimpar z městského odboru rozvoje a investic.
Machková uvedla, že bazén je vybaven detekčním systémem tonutí AngelEye, který mají v republice jen tři další zařízení, ale novojičínský je jediný s délkou 50 metrů. "Protože na dno bazénu je vlivem odrazů světla, vln a množství lidí špatně vidět, snímají aktivity plavců podvodní kamery. Systém AngelEye záběry vyhodnocuje a v případě nebezpečí utonutí vyšle akustický signál do zařízení, které má plavčík u sebe," popsal funkci Alexandr Malyrz z dodavatelské firmy Akvahelp Metal.
Letní koupaliště v Ostravě, která provozuje městská společnost Sareza, letos významnější novinky nenabídnou, pracovníci se zaměřili na důkladnou předsezonní údržbu. "Vřesinou nám prošla povodeň, takže tam jsme měli trošku více práce. Teď máme všecko v pořádku. Dodělávali jsme ještě most, po kterém se jde přes pokladnu od tramvají. Tento týden se kolaudoval," řekla mluvčí Sarezy Lenka Papajová.