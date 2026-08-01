Moravskoslezské památky hlásí návštěvnost na úrovni před covidem

Správci moravskoslezských památek si letošní sezonu pochvalují. Jejich návštěvnost je srovnatelná s loňskou, která byla na řadě míst rekordní. Celkový počet turistů už na většině míst dosahuje úrovně z doby před epidemií koronaviru. Například nejnavštěvovanější cíl v regionu – Dolní Vítkovice – letos navštívilo už více než milion lidí. ČTK to k polovině letošní turistické sezony zjistila u provozovatelů.
"Dolní Vítkovice zatím navštívil více než milion lidí. Velmi podobně to bylo i loni ve stejném období. Letošní návštěvnost je oproti minulému roku mírně vyšší. A to i přes tropická vedra, která ženou lidi spíše k vodě. Vzhledem k tomu, že tropy nám nesvědčí, jsme s dosavadní návštěvností spokojeni," řekla ČTK mluvčí industriálního areálu Eva Kijonková.
Nárůst návštěvnosti eviduje i kastelán Dolu Michal v Ostravě Vojtěch Polášek. "Letos jsme zatím u nás přivítali 4 662 návštěvníků. Loni touto dobou to bylo o 1 300 méně," řekl. Za takovým nárůstem vidí hlavně zvyšující se zájem turistů o industriální památky. "Lidé nyní industriál hodně objevují. Je pro ně zajímavější než hrady a zámky," míní. Novinkou letošní sezony jsou tři nové místnosti, které se staly součástí prohlídkových tras. Jde o sekretariát, kancelář dolu a kancelář hlavního inženýra. Všechny jsou alespoň zčásti vybaveny původním mobiliářem.
Podobnou návštěvnost jako loni má podle kastelánky Markéty Kouřilové empírový zámek v Raduni na Opavsku. Tam zatím zamířilo přes 13 000 lidí, podobně jako ve stejném období loni. Loňská celoroční návštěvnost dosáhla 28.000 lidí. Hlavním lákadlem letošní sezony je výstava Vzpomínky na Afriku, která přibližuje dobrodružnou cestu majitele zámku hraběte Gebharda Blüchera, jenž se v roce 1894 vypravil do jižní Afriky.
"Je to trochu jiná expozice, než jsou návštěvníci zámků zvyklí. K vidění jsou nejen trofeje," řekla. Dodala, že výstava zahrnuje například i přípravy na cestu. "Lidé uvidí, co si s sebou takový šlechtic na cesty bral. I to, jak cestoval. Věnujeme se tématu lovu, který jej do Afriky přilákal. Kromě toho ale i zlaté a diamantové horečce," vysvětlila Kouřilová. Doplnila, že hlavním zdrojem informací se staly paměti hraběte, ve kterých svou cestu popsal. "Výstava potrvá do 28. října a zájemci ji mohou navštívit jen s průvodcem," dodala.
Na překonání dosavadního rekordu v návštěvnosti se připravuje i kastelán zámku Nová Horka na Novojičínsku Kryštof Hyvnar. Památka je po rekonstrukci veřejnosti přístupná šest let. "Loni se celoroční návštěvnost pohybovala okolo 7000 lidí. Dnes jsme na lepších číslech než loni touto dobou," uvedl. Věří, že návštěvnost bude i letos rekordní, pravděpodobně i díky nově zpřístupněnému druhému podlaží, kde je výstava dřevěných soch a původní mobiliář.