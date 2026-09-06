Moravskoslezské památky hlásí v létě návštěvnost podobnou jako loni

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Správci moravskoslezských památek si letošní prázdninovou část sezony pochvalují, návštěvnost je srovnatelná s loňskou. Celkový počet turistů už na většině míst dosahuje úrovně z doby před epidemií koronaviru. Například nejnavštěvovanější cíl v regionu - Dolní Vítkovice - letos navštívilo už více než 1,3 milionu lidí. ČTK to po konci prázdnin zjistila u provozovatelů.

Prázdninová část sezony má pro správce památek významný podíl na celkové návštěvnosti. Například zámek Raduň na Opavsku navštívilo v červenci a srpnu 12.200 lidí. Bylo to o 700 více než loni za stejné období. Celková návštěvnost od začátku roku se pohybuje okolo 20.500 turistů. "A to ještě musíme zohlednit, že poslední tři dny v srpnu jsme měli zavřeno, protože se natáčela pohádka Líné království," řekla ČTK kastelánka Markéta Kouřilová.

Podobně na tom je i kastelán Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích Vojtěch Polášek. Jen v srpnu do areálu bývalého dolu přišlo okolo 1200 lidí, což bylo o 250 více než v době letních prázdnin v roce 2025. Celkem Důl Michal od začátku roku navštívilo bezmála 5900 lidí. Je to zhruba o 1500 návštěvníků více, než kolik evidovali po prázdninách v loňském roce.

Spokojený je i kastelán hradu Sovinec na Bruntálsku Michal Koutný. "Jsem spokojený, návštěvnost v červenci a srpnu by mohla být stejná jako loni," řekl s tím, že celkem letos branami hradu prošlo přes 50.000 turistů. Jen přes léto jich bylo bezmála 30.000. Podle Koutného návštěvnost ovlivňují hodně akce, které se na hradě konají každý víkend. Mezi nejnavštěvovanější zařadil Sovinecký šperk a Školu kouzel.

"Dolní Vítkovice zatím navštívilo více než 1,3 milionu lidí. Velmi podobně to bylo i loni ve stejném období. Letošní návštěvnost je oproti minulému roku mírně vyšší. Přibližně o dvě procenta," uvedla mluvčí industriálního areálu Eva Kijonková.

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