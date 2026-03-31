Moravskoslezskému kraji loni ubylo 6233 obyvatel, nejvíce v Česku

Moravskoslezskému kraji loni ubylo 6233 obyvatel, nejvíce v celé republice. Za úbytek může hlavně úmrtnost, v kraji zemřelo o 5482 lidí více, než se narodilo. Kvůli migraci kraj přišel o 751 obyvatel. V kraji žilo na konci roku 1,176.380 lidí. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Loňský úbytek obyvatel v kraji byl sice o 358 lidí nižší než v roce 2024, byl ale třetí nejvyšší za více než 20 let. Kraj je čtvrtým nejlidnatějším regionem republiky, ještě v roce 2009 měl přitom nejvíce obyvatel v Česku.
Obyvatel loni ubylo všem okresům kraje, nejvíce 2351 Ostravsku a 1379 Karvinsku. V případě Karviné je za tím jen přirozený úbytek, ale Ostrava přišla o 821 lidí i kvůli migraci. V žádném okrese kraje se nenarodilo více dětí, než tam zemřelo lidí, ale kromě Ostravska a Bruntálska se do nich více lidí přistěhovalo, než se odstěhovalo.
Do kraje se loni přistěhovalo 10.381 a vystěhovalo se z něj 11.132 lidí. Počet přistěhovalých nejvíce převýšil počet odstěhovaných na Frýdecko-Místecku, a to o 292. Opavsko díky migraci získalo 77 obyvatel, Karvinsko 54 a Novojičínsko 13. Bruntálsko přišlo migrací o 366 lidí.
V kraji se loni narodilo 8170 dětí, což bylo nejméně v jeho historii. Oproti roku 2024 byl počet živě narozených dětí o 440 nižší. Podle předběžných výsledků v kraji loni zemřelo 13.652 lidí, což bylo o 49 lidí více než v roce 2024.
Počet a pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v roce 2025:
Okres Obyvatelé k 31. 12. 2025 Rozdíl proti 1. 1. 2025 Narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním
Bruntál 87.396 -892 563 1089 -526 -366
Frýdek-Místek 213.442 -555 1488 2335 -847 292
Karviná 237.040 -1379 1532 2965 -1433 54
Nový Jičín 150.834 -497 1070 1580 -510 13
Opava 173.864 -559 1270 1906 -636 77
Ostrava-město 313.804 -2351 2247 3777 -1530 -821
Moravskoslezský kraj 1,176.380 -6233 8170 13.652 -5482 -751
Zdroj: ČSÚ