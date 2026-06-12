Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním čtvrtletí 2015 obyvatel

Moravskoslezskému kraji ubylo v letošním prvním čtvrtletí 2015 obyvatel. Za úbytek může hlavně úmrtnost. V kraji o 1835 lidí více zemřelo, než se narodilo. Z kraje se také vystěhovalo o 180 obyvatel více, než se přistěhovalo. Na konci března žilo v kraji 1,174.365 lidí. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Pokles počtu lidí zaznamenaly všechny kraje a počet obyvatel celé České republiky se v prvním čtvrtletí snížil o 19.836 na 10,896.003. Úbytek obyvatel v Moravskoslezském kraji byl mezi regiony třetí nejvyšší. Byl ale nižší než loni, kdy kraj za první tři měsíce přišel o 3361 lidí.
V prvním čtvrtletí letos v kraji zemřelo 3686 lidí a narodilo se 1851 dětí. "Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1000 obyvatel narodilo v okrese Frýdek-Místek (6,8 osoby), nejméně pak v okrese Bruntál (5,6 osoby)," uvedl Jan Halva z Krajské správy ČSÚ v Ostravě. Krajská hodnota ukazatele činila podle něj 6,4 osoby a ve srovnání s ostatními čtrnácti kraji šlo o šestý nejlepší výsledek. Zemřelí převažovali nad živě narozenými ve všech krajích Česka a rovněž ve všech okresech Moravskoslezského kraje.
Počet lidí, o které kraj přišel kvůli migraci, byl letos v prvním čtvrtletí oproti loňskému roku výrazně nižší. Loni takto kraji ubylo 1553 lidí, tedy skoro devětkrát více než letos.
"Do Moravskoslezského kraje se v prvním čtvrtletí roku 2026 přistěhovalo 3033 osob, což ve srovnání s rokem 2025 bylo o 410 osob více. Díky tomuto růstu zůstal počet přistěhovalých nadále poměrně vysoký. Z ostatních krajů Česka se přistěhovalo 1349 osob (44,5 procenta přistěhovalých) a 1684 osob ze zahraničí (55,5 procenta přistěhovalých)," uvedl Halva.
Z kraje se naopak vystěhovalo 3213 lidí, o 613 méně než ve stejném loňském období. Stejnou měrou se stěhovali do zahraničí a do ostatních krajů Česka. "Nejvíce osob se vystěhovalo z okresu Ostrava-město (1956 osob), při přepočtu na 1000 obyvatel se jednalo o 25,3 osoby," uvedl Halva. Pouze dvěma okresům kraje lidí migrací přibylo: Opavsku 79 a Frýdecko-Místecku 72.
Lidí ubylo ve všech okresech kraje. O nejvíce obyvatel v prvním čtvrtletí přišel okres Ostrava-město, a to o 619. Z větší části za to mohla úmrtnost, kvůli níž okresu ubylo 503 lidí. O 116 obyvatel okres přišel kvůli stěhování. Druhý nejvyšší úbytek v kraji byl 577 lidí na Karvinsku.
Vývoj počtu obyvatel Moravskoslezského kraje
okres obyvatelé k 1. 1. 2026 obyvatelé k 31.3. 2026 rozdíl narození zemřelí přírůstek stěhováním
Moravskoslezský kraj 1,176.380 1,174.365 -2015 1851 3686 -180
Bruntál 87.396 87.166 -230 121 291 -60
Frýdek-Místek 213.442 213.229 -213 358 643 72
Karviná 237.040 236.463 -577 373 836 -114
Nový Jičín 150.834 150.596 -238 219 416 -41
Opava 173.864 173.726 -138 274 491 79
Ostrava-město 313.804 313.185 -619 506 1009 -116
Zdroj: ČSÚ