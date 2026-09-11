Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 2995 obyvatel, nejvíce v ČR

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 2995 obyvatel, nejvíce v Česku. V kraji zemřelo o 3205 lidí více, než se v něm narodilo. Přistěhovalo se ale o 210 lidí více, než se vystěhovalo. Na konci června žilo v kraji 1,173.385 lidí. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Úbytek obyvatel byl výrazně nižší než v loňském prvním pololetí. Tehdy kraj kvůli migraci naopak o 1846 lidí přišel a celkem mu ubylo 4875 obyvatel.
Letošní přirozený úbytek byl v prvním pololetí v kraji druhý nejvyšší v historii, nejvyšší byl v době koronavirové pandemie v roce 2021. V kraji se v prvním pololetí narodilo 3780 dětí, což bylo dosud nejméně. V meziročním srovnání je počet narozených dětí nižší o 166. Za šest měsíců v kraji zemřelo 6985 lidí, což byl nejvyšší počet za poslední čtyři roky. Oproti roku 2024 bylo zemřelých o deset více.
Počet obyvatel klesl ve všech okresech v kraji. Zemřelých bylo všude více než narozených. Ve čtyřech z šesti okresů ale počet přistěhovaných převýšil počet lidí, kteří se odstěhovali, což nebývá obvyklé.
Jan Halva z Krajské správy ČSÚ v Ostravě uvedl, že pokračuje trend snižování porodnosti, který začal v roce 2022. "Nejvíce dětí se při přepočtu na 1000 obyvatel narodilo v okrese Frýdek-Místek, nejméně pak v okrese Bruntál. Krajská hodnota ukazatele činila 6,5 osoby, ve srovnání s ostatními kraji se jednalo o čtvrtý nejhorší výsledek," uvedl Halva.
Z narozených dětí bylo 44,2 procenta prvorozených, 16,4 procenta dětí bylo pro matku třetím či dalším potomkem. Mimo manželství se narodilo 1857 dětí, tedy 49,1 procenta ze všech živě narozených. "Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl již tradičně zaznamenán v okrese Bruntál, což byla šestá nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celé republice. Naopak v okrese Opava činila hodnota tohoto podílu pouze 41,9 procenta," uvedl Halva.
Do Moravskoslezského kraje se letos v prvním pololetí přistěhovalo 5386 lidí, meziročně o 456 více. "Z ostatních krajů Česka se přistěhovalo 2390 osob a 2996 osob ze zahraničí," uvedl Halva.
Z kraje se naopak vystěhovalo 5176 lidí, o 1113 méně než před rokem. "Do ostatních krajů Česka se vystěhovalo 2985 osob a 2191 osob se odstěhovalo do zahraničí," uvedl Halva. Nejvíce lidí se přistěhovalo do okresu Ostrava-město, odkud ale nejvíc lidí i odešlo.
Halva uvedl, že kladné migrační saldo kraj vykázal po několika letech. "Tento relativně příznivý výsledek byl důsledkem kladného salda zahraniční migrace, které vyvážilo méně příznivý vývoj vnitřního stěhování," uvedl Halva.
Počet a pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji od 1. ledna do 30. června 2026:
Okres Obyvatelé k 1. 1. 2026 Obyvatelé k 30. 6. 2026 Rozdíl proti 1. 1. 2026 Narození Zemřelí Přírůstek stěhováním
Bruntál 87.396 86.997 -399 238 553 -84
Frýdek-Místek 213.442 213.138 -304 736 1213 173
Karviná 237.040 236.247 -793 768 1580 19
Nový Jičín 150.834 150.661 -173 455 834 206
Opava 173.864 173.709 -155 566 934 213
Ostrava-město 313.804 312.633 -1171 1017 1871 -317
Moravskoslezský kraj 1,176.380 1,173.385 -2995 3780 6985 210
Zdroj: ČSÚ